مدیرعامل نشر بین‌الملل، از برگزاری نشست تخصصی «آینده فلسطین» با حضور چهار نویسنده و پژوهشگر کشور خبر داد و گفت: در این نشست، آینده مقاومت و فلسطین بر اساس واقعیت‌های میدانی و تحولات منطقه بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حسین گلستانی مدیرعامل نشر بین‌الملل با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر ، از برگزاری نشست تخصصی «آینده فلسطین» با حضور چهار نویسنده و پژوهشگر کشور خبر داد و گفت: در این نشست، آینده مقاومت و فلسطین بر اساس واقعیت‌های میدانی و تحولات منطقه بررسی می‌شود.

وی افزود: قرار است امروز و تا ساعتی دیگر تعدادی از نویسندگان دور هم جمع بشوند و در خصوص آینده فلسطین از نگاه نویسندگان به این موضوع بپردازند.

گلستانی گفت: این نشست با حضور آقایان سمیعی، توکلی، میر رکنی و آقای وحیدزاده چهار نفر از نویسندگان و پژوهشگران خوب کشورمان که سابقه سال‌ها پژوهش، تألیف و ترجمه در حوزه مقاومت و فلسطین را دارند برگزار خواهد شد و قرار است در این نشست، یک آینده واقعی‌تری نسبت به آنچه که جریان‌های مختلف نسبت به آینده جبهه مقاومت و فلسطین را تصویر می‌کنند، ترسیم کنیم.

مدیرعامل نشر بین‌الملل افزود: اگر بخواهیم یک مقدار دقیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم و به آنچه که در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ ۴۰ روزه، و قبل تر، شهادت حاج قاسم سلیمانی در ۱۳ دی ۹۸ ، حماسه ۷ اکتبر و بعد شهادت سران مقاومت و سید حسن نصرالله اتفاق افتاد و نظم جهان رو به تغییر رفت، از آن زمان به بعد جهان وارد تغییرات خیلی جدی‌تری شد و مقاومت شکل و شمایل خیلی متفاوت‌تری به خودش گرفت و ایران به عنوان ابر قدرت جدید جهان ایران اسلامی معرفی شد.

گلستانی در پایان گفت: این نشست عصر امروز ساعت ۱۶ در میدان در کتاب‌فروشی بین‌المللِ میدان فلسطین برگزار می‌شود و حضور برای عموم آزاد است.