مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی تبریز از مصدومیت یک زن ۶۷ ساله در پی انفجار گاز در خیابان شهید اسمعی خبر داد و گفت:این حادثه به چند واحد مسکونی نیز خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،رضا جان‌فشان نوبری اظهار کرد:صبح امروز در پی نشت گاز شهری و وقوع انفجار در یک ساختمان دو طبقه واقع در خیابان شهید اسمعی تبریز طبقه دوم این ساختمان تخریب شد.

وی افزود:بر اثر وقوع این حادثه یک زن ۶۷ ساله که در طبقه اول ساختمان حضور داشت مصدوم شد و برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی تبریز با اشاره به خسارات ناشی از شدت انفجار بیان کرد:دو واحد مسکونی در ساختمان‌های مجاور و یک واحد مسکونی در ساختمان روبروی محل حادثه نیز آسیب‌های نسبتاً جدی دیدند.

جان‌فشان نوبری ادامه داد: علاوه بر این تعدادی از منازل اطراف نیز بر اثر شدت انفجار با شکستگی شیشه‌ها و پنجره‌ها مواجه شدند.

وی خاطرنشان کرد: نیرو‌های عملیاتی آتش‌نشانی در محل حادثه حضور یافته و عملیات امدادرسانی، ایمن‌سازی و بررسی وضعیت ساختمان‌های آسیب‌دیده را در دستور کار قرار دادند.