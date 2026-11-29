به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

رئال بتیس ۰ - ۱ رایو وایکانو

مالاگا ۳ - ۴ آتلتیک بیلبائو

الچه ۲ - ۳ آتلتیکومادرید (گل‌های آتلتیکو: آلکس گریمالدو در دقیقه ۵، لی کانگ این ۷ و خولین آلبارس ۴۱)

رئال مادرید ۱ - ۲ دپورتیوو آلاوس (گل رئال: کیلیان امباپه در دقیقه ۶۹)

* برنامه - یک شنبه ۸ آذر:

والنسیا - اوساسونا

دپورتیوو لاکرونیا - بارسلونا

سلتاویگو - ویارئال

رئال سوسیداد - سویا

* دوشنبه ۹ آذر:

اسپانیول - ختافه

در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های آتلتیکومادرید با ۳۴، رئال مادرید با ۳۳ و رئال بتیس با ۲۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند.