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هفته چهاردهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگای اسپانیا با شکست رئال مادرید ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
رئال بتیس ۰ - ۱ رایو وایکانو
مالاگا ۳ - ۴ آتلتیک بیلبائو
الچه ۲ - ۳ آتلتیکومادرید (گلهای آتلتیکو: آلکس گریمالدو در دقیقه ۵، لی کانگ این ۷ و خولین آلبارس ۴۱)
رئال مادرید ۱ - ۲ دپورتیوو آلاوس (گل رئال: کیلیان امباپه در دقیقه ۶۹)
* برنامه - یک شنبه ۸ آذر:
والنسیا - اوساسونا
دپورتیوو لاکرونیا - بارسلونا
سلتاویگو - ویارئال
رئال سوسیداد - سویا
* دوشنبه ۹ آذر:
اسپانیول - ختافه
در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۳ امتیاز در صدر است و تیمهای آتلتیکومادرید با ۳۴، رئال مادرید با ۳۳ و رئال بتیس با ۲۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند.