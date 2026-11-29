به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از مشارکت کم‌سابقه مودیان مالیاتی استان در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها خبر داد در سال جاری خبر داد و گفت: امسال شاهد رشد ۲۱۱ درصدی مشارکت مودیان استان نسبت به سال گذشته و انتخاب بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی شهید بهشتی ارومیه به عنوان سومین پروژه منتخب کشوری از نظر تعداد مشارکت‌کنندگان بودیم.

جعفر پورمختار در گفت‌و‌گو با برنامه زنده رادیویی «ایستکلر» رادیو چی‌چست، با تشریح دستاورد‌های طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در استان اظهار کرد: مشارکت مودیان مالیاتی آذربایجان غربی در این طرح نسبت به سال گذشته ۲۱۱ درصد افزایش یافته که بیانگر استقبال گسترده مودیان از مشارکت مستقیم در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیربنایی استان است.

وی با اشاره به مشارکت ۴۵ هزار نفر از مودیان مالیاتی در طرح امسال افزود: این میزان در مقایسه با ۱۴ هزار و ۴۵۶ نفر مشارکت‌کننده در سال گذشته، رشد چشمگیری داشته است. همچنین ۹۶.۳ درصد مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری در این طرح مشارکت کرده‌اند.

پورمختار با تأکید بر آثار این طرح در تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی استان تصریح کرد: در سال جاری، یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار برای تکمیل ۴۸ پروژه نیمه‌تمام آذربایجان غربی در نظر گرفته شد که با مشارکت مودیان، کل اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها به میزان ۱۰۰ درصد تأمین شد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی همچنین از قرار گرفتن دو پروژه زیربنایی استان در میان پروژه‌های منتخب کشور از نظر تعداد مشارکت‌کنندگان در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها خبر داد و گفت: پروژه نیمه‌تمام بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی شهید بهشتی ارومیه با مشارکت ۳ هزار و ۶۴۳ مودی مالیاتی، رتبه سوم کشوری را از نظر تعداد مشارکت‌کنندگان به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: پروژه احداث راه اصلی خوی ـ قطور ـ رازی نیز با انتخاب از سوی ۲ هزار و ۴۱۲ مودی برای اختصاص مالیات خود به تکمیل این طرح، موفق به کسب رتبه دوازدهم کشور از نظر میزان مشارکت مودیان شده است.

پورمختار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد نظام مالیاتی در حرکت به سمت اخذ مالیات متناسب با درآمد و توان اقتصادی مودیان اظهار کرد: در همین راستا، امسال مالیات ۷۷ درصد صاحبان مشاغل، از جمله اصناف و کسبه کوچک در آذربایجان غربی، صفر اعلام شده است.

وی با اشاره به عملکرد درآمدی اداره کل امور مالیاتی استان افزود: طی هفت ماه نخست سال جاری، ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در آذربایجان غربی وصول شده که ۵۰ درصد آن از محل مقابله با فرار مالیاتی و واقعی‌سازی درآمد مودیان، به‌ویژه فعالان اقتصادی پردرآمد، محقق شده است.