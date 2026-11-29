شهردار گرمدره از افتتاح و بهره‌برداری هشت پروژه عمرانی، خدماتی و شهری در این شهر با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، نجفی، شهردار گرمدره، گفت: این پروژه‌ها در قالب طرح‌های هدف قرارگاه اجتماعی استان البرز و با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقای خدمات عمومی و پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان اجرا شده است.

وی افزود: پارک مادر، گذر ایران‌دخت، پارک ایرانیان، اپلیکیشن شهروندی، بلوار شهید حجازی، ایستگاه آتش‌نشانی، مرکز تنظیم بازار و مرکز کنترل ترافیک در محور جاده معدن، هشت پروژه‌ای هستند که به بهره‌برداری رسیده‌اند.

شهردار گرمدره با اشاره به اعتبار پروژه‌ها گفت: برای احداث پارک مادر ۲۰ میلیارد تومان، گذر ایران‌دخت ۲۵ میلیارد تومان، پارک ایرانیان ۱۵ میلیارد تومان و راه‌اندازی اپلیکیشن شهروندی پنج میلیارد تومان هزینه شده است.

نجفی ادامه داد: بلوار شهید حجازی با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان، ایستگاه آتش‌نشانی با ۵۱ میلیارد تومان، مرکز تنظیم بازار با ۱۵ میلیارد تومان و مرکز کنترل ترافیک جاده معدن با ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اجرا شده‌اند.

وی توسعه فضای سبز، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ایمنی، ارتقای خدمات شهری و ساماندهی بازار را از اهداف این طرح‌ها برشمرد و افزود: اجرای این پروژه‌ها در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی در گرمدره انجام شده است.

این پروژه‌ها همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، در آذرماه ۱۴۰۵ افتتاح و به بهره‌برداری رسیدند.