به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان بردسکن گفت: در آستانه ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، نخستین قطعه زمین طرح نهضت ملی مسکن در سایت ۱۱۴ هکتاری شمال شهر بردسکن با حضور معاون عمرانی فرماندار، رئیس اداره راه و شهرسازی و نماینده شهرداری تحویل شد تحویل زمین به متقاضیان دارای پروانه ساختمانی آغاز می‌شود.

محمدجواد صفرنژاد افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد شورای مسکن، انجام بخش عمده اقدامات اجرایی، آماده‌سازی نقشه‌ها و اتخاذ تصمیمات لازم، مقرر شد تحویل زمین به متقاضیانی که دارای پروانه ساختمانی هستند، آغاز شود.

وی با قدردانی از تلاش تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های دخیل در اجرای این طرح ادامه داد: در ماه‌های گذشته تمام تلاش مجموعه شهرستان بر این بوده است که زمین‌های نهضت ملی مسکن هرچه زودتر به متقاضیان واگذار شود و خوشبختانه بخش عمده اقدامات لازم انجام شده است.

وی بیان کرد: تاکنون حدود یک‌هزار و ۴۰۰ نفر با اداره کل راه و شهرسازی قرارداد منعقد کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۵۰۰ نفر برای دریافت نقشه به سازمان نظام مهندسی معرفی شده‌اند. همچنین ۱۴۰ نفر موفق به دریافت نقشه نهایی شده‌اند و از این تعداد، حدود ۶۰ نفر پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل مراحل قانونی از سوی متقاضیان تصریح کرد: از شهروندانی که تاکنون برای دریافت نقشه، اخذ پروانه ساختمانی یا سایر مراحل قانونی اقدام نکرده‌اند، درخواست می‌شود هرچه سریع‌تر پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا روند واگذاری و ساخت‌وساز با سرعت بیشتری دنبال شود.

صفرنژاد گفت: به اداره راه و شهرسازی ابلاغ شده است متقاضیانی که برای انعقاد قرارداد مراجعه نکرده‌اند، فعلاً از اولویت خارج شوند و افراد واجد شرایط در اولویت‌های بعدی، مطابق دستورالعمل‌های موجود، برای واگذاری زمین فراخوان شوند.

وی افزود: از دستگاه‌های خدمات‌رسان می خواهم با هماهنگی اداره‌های کل خود، برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز سایت ۱۱۴ هکتاری اقدام کنند و تأمین زیرساخت‌های آب، برق، گاز و سایر خدمات ضروری، زمینه را برای آغاز و توسعه ساخت‌وساز در این سایت را فراهم کنند.

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های زمین‌های واگذارشده در شرق بردسکن نیز اظهار کرد: بخش عمده زیرساخت‌های این محدوده به سرانجام رسیده، برق تقریباً تکمیل شده و بخشی از شبکه آب باقی مانده است. عملیات مربوط به گازرسانی نیز در حال انجام است و امیدواریم واگذاری‌ها در این محدوده نیز با ظرفیت بیشتری ادامه پیدا کند.

صفر نژاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره ممنوعیت خرید و فروش زمین‌های واگذارشده در قالب طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت هشدار داد و گفت: بر اساس دستورالعمل‌های موجود، خرید و فروش این قطعات در شرایط فعلی ممنوع است و در صورت احراز تخلف، با هماهنگی مرجع قضایی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: هدف از اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، خانه‌دار شدن متقاضیان واقعی و افراد واجد شرایط است، نه ایجاد زمینه برای دلالی و افزایش قیمت زمین؛ بنابراین با هرگونه خرید و فروش غیرمجاز، چه از سوی واسطه‌ها و چه از سوی متقاضیان، برخورد قانونی خواهد شد.

وی از متقاضیان درخواست کرد: با رعایت ضوابط و همکاری با دستگاه‌های مسئول، زمینه اجرای هرچه سریع‌تر طرح نهضت ملی مسکن و رونق ساخت‌وساز در شهرستان را فراهم کنند.