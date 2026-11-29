رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دشت آزادگان در جریان بازدید از زندان مرکزی اهواز، ضمن بررسی وضعیت قضایی محکومان و شنیدن درخواست‌ها و مشکلات آنان، با اعطای پایان حبس و آزادی ۵ نفر از محکومان موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دشت آزادگان با حضور در زندان مرکزی اهواز با جمعی از زندانیان دیدار درخواست‌ها و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار دادند.

در این دیدار رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دشت آزادگان ضمن بررسی وضعیت قضایی محکومان و شنیدن درخواست‌ها و مشکلات آنان، با اعطای پایان حبس و آزادی ۵ نفر از محکومان موافقت کردند. همچنین برای ۳۶ نفر از محکومان واجد شرایط، رأی باز صادر شد.

رئیس دادگستری شهرستان دشت آزادگان با تشریح نتایج این بازدید، اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تحقق سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه، ۲۵۰ کاربرگ مربوط به محکومان کیفری و حقوقی نیز تکمیل شد که این اقدام با هدف پایش و غربالگری زندانیان، بررسی وضعیت قضایی و پیگیری امور مربوط به محکومان انجام گرفت.

جنادله خاطرنشان کرد: بازدید‌های مستمر از زندان‌ها و رسیدگی به درخواست‌های زندانیان، از اقدامات مؤثر در راستای تحقق عدالت قضایی، اصلاح و بازپروری محکومان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه است.