دهکده گردشگری گهر پارک سیرجان به عنوان یک مجموعه گردشگری کم نظیر در جنوب کشور،فرصتی برای لحظاتی ناب و سرگرمی برای شهروندان ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، دهکده گردشگری گهرپارک سیرجان به‌عنوان یکی از مجموعه‌های بزرگ تفریحی و گردشگری استان کرمان، ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگران و توسعه صنعت گردشگری منطقه دارد.

این مجموعه با برخورداری از فضاهای تفریحی، دریاچه مصنوعی، آبشار، محوطه‌های گردشگری و امکانات رفاهی و تفریحی، زمینه مناسبی برای گذران اوقات فراغت خانواده‌ها و بازدیدکنندگان فراهم کرده است.

گهرپارک سیرجان علاوه بر ایجاد فضایی برای تفریح و سرگرمی شهروندان، می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان سیرجان، رونق اقتصادی منطقه و افزایش حضور گردشگران ایفا کند.

توسعه امکانات، ارتقای خدمات، توجه به زیرساخت‌های گردشگری و معرفی بهتر جاذبه‌های این مجموعه از جمله اقداماتی است که می‌تواند جایگاه گهرپارک را در صنعت گردشگری استان کرمان تقویت کند.

گهرپارک را می‌توان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند سیرجان برای تبدیل این شهرستان به یکی از مقاصد گردشگری جنوب شرق کشور دانست.