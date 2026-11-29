به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رضا دارابی گفت: هزینه‌های آزمایش خاک و خدمات مهندسی برای واحد‌های مسکونی تا ۵۰۰ مترمربع در مناطق آسیب‌دیده از جنگ رایگان است و برای اجرایی شدن این طرح، همه دستگاه‌های اجرایی، پای کار هستند.

وی اظهار کرد: روند بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی در این استان حتی در سخت‌ترین شرایط درگیری نظامی و با تکیه بر همت همگانی متوقف نشد.

دارابی افزود: برای شتاب‌بخشی به این فرایند و کاهش بار مالی بر دوش مردم، سیاست‌های تشویقی و راهکار‌های جدیدی برای تأمین منابع مالی تدوین شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام یادآوری کرد: جبران خسارت‌ها و بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی اخیر در ۱۶ شهر و سه روستای استان در حال انجام است.

سازمان نظام مهندسی، شهرداری، بنیاد مسکن، فرمانداری‌ها و دیگر دستگاه‌های مسئول، با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، در مسیر بازسازی بنا‌های آسیب‌دیده بسیار مسئولانه عمل کردند.

دارابی به ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای جبران کامل خسارت‌های جنگ تحمیلی، افزود: از مدیران دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود با شناسایی دقیق ظرفیت‌های مولدسازی، راهکار‌های لازم را برای بهره‌گیری از این دارایی‌ها در تأمین بودجه بازسازی فراهم کنند.

وی در ادامه تشریح کرد: دولت تمهید‌های ویژه‌ای برای سبک‌سازی هزینه‌های ساخت‌وساز بنا‌های آسیب دیده از جنگ فراهم کرده و به منظور حمایت مستقیم از مالکان این ساختمان‌ها، مقرر شد خدمات سازمان نظام مهندسی برای ساختمان‌های تا سقف ۵۰۰ مترمربع زیربنا در قالب دو طبقه و پیلوت به‌صورت رایگان ارائه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام بیان کرد: برای کاهش هزینه‌های جاری ساخت‌و ساز ساختمان‌های آسیب‌دیده نیز هزینه آزمایش خاک و الزام به کارگیری مجری نیز حذف شده است.

دارابی همچنین درباره رفع چالش‌های بیمه‌ای کارگران، افزود: رایزنی‌های فشرده‌ای با سازمان تأمین اجتماعی برای آسان‌سازی در امور بیمه کارگران ساختمانی که در طرح‌های بازسازی منازل مسکونی آسیب‌دیده از جنگ مشارکت دارند؛ در دستور کار قرار گرفته تا شاهد شتاب‌بخشی در روند ساخت‌وساز‌ها باشیم.

وی تصریح کرد: نشست‌های ستاد بازسازی جنگ استان ایلام با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی به صورت پیوسته برگزار می‌شود و در این نشست‌ها، رصد و پیگیری‌های دقیق بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی انجام می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام گفت: ساماندهی و تعیین تکلیف فوری اماکن دولتی آسیب‌دیده از جنگ با محوریت مولدسازی این فضاها‌ها نیز در دست اقدام است.

دارابی اشاره کرد: نتایج حاصل از این مولدسازی باید به‌صورت نظام‌مند در طرح تفصیلی شهر ایلام لحاظ شود تا افزون بر جبران خسارت‌ها، شاهد ارتقا کیفیت کالبدی فضای شهری باشیم.

در ارزیابی ۱۵ هزار و ۲۸۰ پرونده بنا‌ها و سازه‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی در استان ایلام، ۱۵۵ خانه نیازمند ساخت، ۹ هزار و ۹۰۶ ساختمان مسکونی و یک هزار و ۳۴۱ بنای تجاری برای تعمیر و ۵۱۸ بنای تجاری نیز برای تأمین لوازم و اثاثیه هستند.

این استان در جنگ ۴۰ روزه، ۱۱۷ بار هدف حمله دشمن قرار گرفت که بر اثر آن ۶۶ نقطه از زیرساخت‌های گاز، برق و شبکه ارتباطی آسیب دید.

در این تجاوز ددمنشانه ۷۲ نفر در استان به شهادت رسیدند که ۵۶ نفر از آنان بومی و ساکن ایلام بودند و دیگر شهیدان از سایر استان‌های کشور در مناطق مرزی مهران و دیگر نقاط استان به فیض شهادت نائل آمدند.