بیش از ۹۳۰ هزار دانش‌آموز اصفهانی امروز با به صدا درآمدن زنگ ایمنی در قالب مانور پناهگیری در برابر زلزله و خروج اضطراری از کلاس‌ها، تمرین کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: صبح امروز (یکشنبه ۸ آذر ماه) همزمان با سراسر کشور و با به‌صدا درآمدن زنگ ایمنی، مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس استان اصفهان برگزار شد.

منصور شیشه‌فروش با اشاره به شعار امسال این مانور با عنوان «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» افزود: در این مانور، بیش از ۹۳۰ هزار دانش‌آموز در ۶۰۵۲ واحد آموزشی، پناهگیری صحیح در برابر زلزله و خروج اضطراری و ایمن از کلاس‌ها را تمرین کردند.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، ارتقای آگاهی و توانمندی دانش‌آموزان در مواجهه با خطرات احتمالی زمین‌لرزه، آشنایی با نحوه پناهگیری اصولی و یادگیری مهارت‌های خروج ایمن از مناطق خطر است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به نقش نهاد‌های مختلف در اجرای مؤثر این مانور اشاره کرد و گفت: دستگاه‌هایی نظیر آموزش‌وپرورش، سازمان دانش‌آموزی، صداوسیما، نیروی انتظامی، پلیس راهور، هلال‌احمر، شهرداری‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، بهزیستی و شرکت‌های خدمات‌رسان برق، گاز و آب و فاضلاب در این زمینه همکاری مستمر دارند.

به گفته شیشه فروش همچنین سازمان دانش‌آموزی استان با ظرفیت ۳۰۰۰ مربی، ۱۳۰ هزار دانش‌آموز پیشتاز و بیش از ۱۸ هزار خبرنگار دانش‌آموز، نقش مهمی در آموزش، تمرین و اطلاع‌رسانی در طول سال بر عهده دارد.