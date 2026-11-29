به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آرزو حسینی مسئول برگزاری دوره ارتقای سطح فنی بانوان هاپکیدو GHA، گفت: این دوره دو روزه با حضور ۱۵۰ ورزشکار و مربی از استان‌های مختلف کشور در آکادمی نوایی آمل برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره را ارتقای دانش تخصصی، تقویت مهارت‌های رزمی و فراهم کردن فرصت تبادل تجربه میان بانوان فعال در این رشته عنوان کرد و افزود: شرکت‌کنندگان در بخش‌های سلاح سرد، نانچیکو، چوب و دفاع شخصی، آموزش‌ها و تمرین‌های تخصصی را پشت سر گذاشتند.

حسینی با اشاره به استقبال بانوان از این برنامه گفت: رضایت شرکت‌کنندگان از کیفیت آموزش‌ها و نحوه برگزاری، اهمیت تداوم چنین دوره‌هایی را برای توسعه هاپکیدو بانوان نشان می‌دهد.

مریم نظری، نایب‌رئیس سبک هاپکیدو GHA ایران نیز هدف از برگزاری این دوره‌ها را رشد و ارتقای سطح فنی ورزشکاران و مربیان دانست و گفت: آموزش مستمر و برگزاری دوره‌های تخصصی، نقش مهمی در افزایش توانمندی بانوان و توسعه اصولی این رشته ورزشی دارد.

وی افزود: در سال جاری دوره‌های مشابهی در استان‌های گیلان و خراسان رضوی برگزار شده و برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی دیگر در چند استان کشور تا پایان امسال نیز در دستور کار قرار دارد.

نظری، انتقال تجربه، ارتقای دانش فنی و شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای بانوان را از دستاوردهای این برنامه‌ها برشمرد.

در پایان این دوره دو روزه، شرکت‌کنندگان از سطح آموزش‌ها و میزبانی آکادمی نوایی آمل ابراز رضایت کردند و خواستار تداوم برگزاری چنین برنامه‌هایی شدند.