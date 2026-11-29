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۱۵۰ بانوی ورزشکار و مربی سبک هاپکیدو GHA از استانهای مختلف کشور در دوره دو روزه ارتقای سطح فنی این رشته در آمل شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آرزو حسینی مسئول برگزاری دوره ارتقای سطح فنی بانوان هاپکیدو GHA، گفت: این دوره دو روزه با حضور ۱۵۰ ورزشکار و مربی از استانهای مختلف کشور در آکادمی نوایی آمل برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این دوره را ارتقای دانش تخصصی، تقویت مهارتهای رزمی و فراهم کردن فرصت تبادل تجربه میان بانوان فعال در این رشته عنوان کرد و افزود: شرکتکنندگان در بخشهای سلاح سرد، نانچیکو، چوب و دفاع شخصی، آموزشها و تمرینهای تخصصی را پشت سر گذاشتند.
حسینی با اشاره به استقبال بانوان از این برنامه گفت: رضایت شرکتکنندگان از کیفیت آموزشها و نحوه برگزاری، اهمیت تداوم چنین دورههایی را برای توسعه هاپکیدو بانوان نشان میدهد.
مریم نظری، نایبرئیس سبک هاپکیدو GHA ایران نیز هدف از برگزاری این دورهها را رشد و ارتقای سطح فنی ورزشکاران و مربیان دانست و گفت: آموزش مستمر و برگزاری دورههای تخصصی، نقش مهمی در افزایش توانمندی بانوان و توسعه اصولی این رشته ورزشی دارد.
وی افزود: در سال جاری دورههای مشابهی در استانهای گیلان و خراسان رضوی برگزار شده و برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی دیگر در چند استان کشور تا پایان امسال نیز در دستور کار قرار دارد.
نظری، انتقال تجربه، ارتقای دانش فنی و شناسایی ظرفیتها و استعدادهای بانوان را از دستاوردهای این برنامهها برشمرد.
در پایان این دوره دو روزه، شرکتکنندگان از سطح آموزشها و میزبانی آکادمی نوایی آمل ابراز رضایت کردند و خواستار تداوم برگزاری چنین برنامههایی شدند.