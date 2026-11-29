چمران درباره آخرین وضعیت خط ۹ مترو تهران نیز گفت: آغاز اجرای این خط نیازمند طی مراحل قانونی و دریافت مجوز شورای شهر است. طرح جامع ترافیک باید ابتدا به تصویب برسد و سپس موضوع خط ۹ بر اساس آن بررسی شود.
وی افزود: این خط در شورای عالی ترافیک نیز با ایرادها و کمبود اطلاعات مواجه شده و لازم است اطلاعات تکمیل شود.
چمران با تأکید بر اینکه آغاز عملیات اجرایی خط ۹ و طی مراحل قانونی آن دو موضوع جداگانه هستند، گفت: ما از آغاز این کار استقبال میکنیم، اما مسیر قانونی آن نیز باید طی شود.
رئیس شورای شهر همچنین درباره سفر اخیر خود به مسکو اظهار کرد: در این سفر تفاهمنامه همکاری میان چند شهر عضو بریکس به امضا رسید که موضوعات مشترکی میان تهران و مسکو را در بر میگیرد. تجربه تهران در مقاومت و ایستادگی در برابر بمبارانها و همچنین تجربه مسکو در مواجهه با تحریمهای گسترده، از جمله موضوعات قابل بررسی و تبادل تجربه میان دو شهر است.
وی افزود: در این سفر نشستهایی درباره حملونقل و ترافیک، بازدید از دومای شهر مسکو و دیدار با اعضای شورای شهر برگزار شد. همچنین در یکی از جلسات مربوط به موضوع پسماند حضور داشتیم و گفتوگوهای دوجانبهای برای پیگیری همکاریهای مشترک انجام شد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره نامگذاری مکانی به نام رهبر شهید گفت: دو مکان برای این موضوع پیشنهاد شده است که یکی از آنها مربوط به وزارت راه و شهرسازی و دیگری در حوزه مدیریت شهری تهران است. پس از انجام هماهنگی با دفتر مربوط و طی مراحل تصویب، درباره نامگذاری اقدام خواهد شد.
چمران در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی موتورسواران هم گفت: در طرح جامع ترافیک تهران به موضوع موتورسواران به اندازه کافی پرداخته نشده بود و همین مسئله از ایرادهای مطرحشده به این طرح در شورای عالی ترافیک بود. این موضوع همچنان نیازمند بررسی و برنامهریزی جدی است.رایگانسازی حملونقل عمومی تهران تا پایان سال تمدید شود
در نشست امروز شورای شهر، احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران هم با اشاره به افزایش استقبال شهروندان از مترو و اتوبوس پس از اجرای طرح رایگانسازی حملونقل عمومی، خواستار تمدید این طرح تا پایان سال شد و گفت: منافع این سیاست تنها محدود به تهران نیست و میتواند به کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک در سطح ملی کمک کند.
احمد صادقی با اشاره به آثار اجرای طرح رایگانسازی حملونقل عمومی اظهار کرد: از ابتدا معتقد بودم این اقدام علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها، میتواند به اصلاح الگوی سفر شهروندان، افزایش استقبال از حملونقل عمومی، کاهش ترافیک و مصرف سوخت منجر شود.
وی با استناد به آمار ارائهشده از سوی شهرداری تهران گفت: پس از اجرای این طرح، تعداد مسافران اتوبوسهای تندرو ۷۵ درصد و مسافران کل شبکه اتوبوسرانی ۵۴ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد سفرهای مترو در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ میلیون سفر بیشتر شده است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: تردد خودروها در ساعات اوج ترافیک مهرماه در محدوده طرح ترافیک حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد کاهش داشته و مصرف بنزین در شهر تهران نیز طی هفت ماه نخست سال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۹ میلیون لیتر، معادل بیش از ۶ درصد کاهش یافته است.
صادقی افزود: بهطور متوسط روزانه ۷۰۰ هزار لیتر کاهش مصرف بنزین در تهران ثبت شده است که با توجه به افزایش استقبال شهروندان از مترو و اتوبوس و کاهش تردد خودروها، بخشی از این کاهش میتواند ناشی از اجرای طرح رایگانسازی حملونقل عمومی باشد.
وی با بیان اینکه منافع این طرح به اقتصاد ملی نیز بازمیگردد، از دولت خواست از استمرار طرح رایگانسازی حملونقل عمومی حمایت مالی و قانونی کند، زمینه استفاده از این تجربه در سایر کلانشهرهای کشور را فراهم آورد و سازوکاری برای اختصاص منابع حاصل از صرفهجویی در مصرف سوخت به توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی پیشبینی کند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به سهم دولت در تأمین هزینههای حملونقل عمومی پایتخت گفت: بر اساس گزارش شهرداری، سهم دولت در تأمین خالص هزینههای جاری اتوبوسرانی تهران در سال ۱۴۰۴ تنها ۶ درصد و در مترو ۳ درصد بوده است؛ در حالی که منافع اجرای این سیاست فراتر از مرزهای شهر تهران است و نباید هزینه آن عمدتاً از منابع شهرداری و شهروندان تهرانی تأمین شود.
صادقی در پایان با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی طرح و پرهیز از نگاههای سیاسی گفت: از همکارانم در شورای شهر درخواست میکنم با در نظر گرفتن مصالح عمومی و نتایج حاصل از اجرای این طرح، برای تمدید رایگانسازی حملونقل عمومی تا پایان سال همراهی کنند.
تمدید دوماهه خدمات رایگان مترو و اتوبوسهای تندرو تهران
در ادامه نشست شورای شهر ، خدمات رایگان حملونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوسهای تندرو تهران با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر تهران، دو ماه دیگر تمدید شد.
در چهارصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، پیشنهاد تمدید دوماهه ارائه خدمات رایگان در خطوط مترو و اتوبوسهای تندرو مطرح و به رأی گذاشته شد.
این پیشنهاد با ۱۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۴ عضو بدون رأی همراه شد و به تصویب رسید.
بر این اساس، شهروندان تهرانی میتوانند به مدت دو ماه دیگر از خدمات رایگان مترو و اتوبوسهای تندرو استفاده کنند.