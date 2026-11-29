به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی چمران در جلسه امروز شورا گفت: مصوبه فعلی شورا در خصوص حمل و نقل عمومی رایگان برای مدت دو ماه بود و این مهم در جلسه امروز بررسی و برای تمدید دوماه دیگر آن موافقت شد.

چمران درباره آخرین وضعیت خط ۹ مترو تهران نیز گفت: آغاز اجرای این خط نیازمند طی مراحل قانونی و دریافت مجوز شورای شهر است. طرح جامع ترافیک باید ابتدا به تصویب برسد و سپس موضوع خط ۹ بر اساس آن بررسی شود.

وی افزود: این خط در شورای عالی ترافیک نیز با ایراد‌ها و کمبود اطلاعات مواجه شده و لازم است اطلاعات تکمیل شود.

چمران با تأکید بر اینکه آغاز عملیات اجرایی خط ۹ و طی مراحل قانونی آن دو موضوع جداگانه هستند، گفت: ما از آغاز این کار استقبال می‌کنیم، اما مسیر قانونی آن نیز باید طی شود.

رئیس شورای شهر همچنین درباره سفر اخیر خود به مسکو اظهار کرد: در این سفر تفاهم‌نامه همکاری میان چند شهر عضو بریکس به امضا رسید که موضوعات مشترکی میان تهران و مسکو را در بر می‌گیرد. تجربه تهران در مقاومت و ایستادگی در برابر بمباران‌ها و همچنین تجربه مسکو در مواجهه با تحریم‌های گسترده، از جمله موضوعات قابل بررسی و تبادل تجربه میان دو شهر است.

وی افزود: در این سفر نشست‌هایی درباره حمل‌ونقل و ترافیک، بازدید از دومای شهر مسکو و دیدار با اعضای شورای شهر برگزار شد. همچنین در یکی از جلسات مربوط به موضوع پسماند حضور داشتیم و گفت‌و‌گو‌های دوجانبه‌ای برای پیگیری همکاری‌های مشترک انجام شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره نامگذاری مکانی به نام رهبر شهید گفت: دو مکان برای این موضوع پیشنهاد شده است که یکی از آنها مربوط به وزارت راه و شهرسازی و دیگری در حوزه مدیریت شهری تهران است. پس از انجام هماهنگی با دفتر مربوط و طی مراحل تصویب، درباره نامگذاری اقدام خواهد شد.