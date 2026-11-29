دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی گفت: پنج هزار لیتر سوخت قاچاق از ۲ انبار دپوی سوخت، با دستور قضایی و تلاش عوامل انتظامی کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا جعفری‌اصل افزود: در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر صیانت از سرمایه‌های ملی و مبارزه قاطع با پدیده شوم قاچاق فرآورده‌های نفتی، ماموران انتظامی تحت نظارت دادستانی به ۲ انبار دپوی سوخت غیرمجاز در حوزه کلانتری ۱۶ بندر امام خمینی ورود کردند.

دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی بیان کرد: در بازرسی از این انبارها، علاوه بر کشف حدود پنج هزار لیتر سوخت قاچاق، یک دستگاه تریلی کشنده و چند دستگاه خودروی سواری که در امر جابه‌جایی و فروش غیرقانونی سوخت فعالیت داشتند، توقیف شدند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با قاضی کشیک دادسرا تصریح کرد: در جریان این عملیات‌ها، ۱۰ نفر از متهمان و عوامل اصلی قاچاق سوخت شناسایی و دستگیر شدند که با صدور قرار تامین کیفری مناسب، برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی در بازداشت به‌سر می‌برند و خودرو‌های توقیفی نیز به پارکینگ منتقل شدند.

جعفری‌اصل بر تداوم نظارت‌های میدانی و برخورد بدون اغماض با قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی تاکید کرد و افزود: دستگاه قضایی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و تاراج سرمایه‌های کشور با قاطعیت و بر اساس قانون برخورد خواهد کرد.