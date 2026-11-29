استاندار یزد با شرکت در همایش بین‌المللی معدن و متالورژی تاجیکستان و دیدار با مقامات ارشد صنعتی، عمرانی و علمی این کشور، بر آمادگی کامل یزد برای گسترش همکاری‌های معدنی، صنعتی، ساخت‌وساز و گردشگری با تاجیکستان تأکید کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۹ کد خبر : ۵۹۷۹۶۹۱

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از دوشنبه، استاندار یزد در این دیدار‌ها با تشریح جایگاه ممتاز و توانمندی‌های صنعتی، معدنی و فناورانه استان گفت: یزد از ظرفیت تولید تمامی مصالح و تجهیزات مورد نیاز صنعت ساختمان برخوردار است و توانمندی بالایی در حوزه مواد معدنی راهبردی و عناصر خاکی کمیاب دارد.

بابایی با بیان اینکه زمینه‌های متعددی برای تعامل دوجانبه وجود دارد، افزود: استان یزد آمادگی کاملی برای گسترش همکاری‌های مشترک در عرصه‌های اولویت‌دار تولید، صنعت، معدن و ساخت‌وساز با کشور تاجیکستان را دارد.

وی از رایزنی‌های خود بر ضرورت گشودن افق‌های تازه در همکاری‌های علمی و گردشگری دو کشور تأکید کرد و گفت: توسعه مناسبات علمی و گردشگری میان دو طرف با تکیه بر تبادل دانش، اشتراک تجربیات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است.

بابایی با اشاره به اهمیت هماهنگی‌های دیپلماتیک خاطرنشان کرد: نقش‌آفرینی فعال سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان می‌تواند مسیر تسهیل و گسترش پیوند‌های اقتصادی، صنعتی و گردشگری استان یزد با این کشور را هموارتر کند.