ارزش صادرات کالا‌های تولیدی کاشان و کالا‌های ترخیص‌شده در گمرک این شهرستان در هشت ماه گذشته به بیش از ۱۸۶ میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاشان، گفت: ارزش صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۱ درصد و از نظر وزنی ۶۰ درصد افزایش داشته است.

امیر ادهمی افزود: در این مدت بیش از ۱۲۶ هزار و ۶۵۸ تن کالا به ارزش ۱۸۶ میلیون و ۷۸۲ هزار دلار صادر شده است.

وی فرش ماشینی، انواع میلگرد، شمش سرب، مفتول مس، ظروف چینی، کامپاند پلی‌اتیلن، دارو‌های گیاهی، ماهی زینتی، تخم‌مرغ، کاشی و سرامیک و دمپایی را از مهم‌ترین اقلام صادراتی شهرستان برشمرد.

وی درخصوص واردات کالا نیز گفت: در هشت ماه گذشته حدود ۳۵ میلیون دلار کالا به وزن ۱۲ هزار و ۶۵۷ تن وارد شهرستان شده است و الیاف اکریلیک، انواع نخ، قطعات ژنراتور، ماشین‌آلات ریسندگی، قطعات کمپرسور و پنل خورشیدی از اقلام عمده وارداتی بوده‌اند.

مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاشان مجموع مبادلات تجاری شهرستان شامل صادرات، واردات و ترانزیت را از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار تن به ارزش نزدیک به ۲۵۵ میلیون دلار اعلام کرد.