اولین دوره مسابقات قهرمانی قوی‌ترین مردان ایل استان کرمان به مناسبت هفته مبارک بسیج، در شهرستان بم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ اولین دوره مسابقات قهرمانی قوی‌ترین مردان ایل استان کرمان به مناسبت هفته مبارک بسیج، در شهرستان بم برگزار شد؛ این رقابت‌ها با میزبانی شهرستان بم و همکاری بسیج عشایری سپاه ثارالله استان کرمان انجام شد.

سرهنگ شهریار ستاری، مسئول سازمان بسیج عشایری سپاه ثارالله استان کرمان، در این مراسم گفت: دو نفر برتر این مسابقات به مسابقات کشوری قوی‌ترین مردان ایل اعزام می‌شوند.

هدف از برگزاری این مسابقه ایجاد انگیزه، نشاط و شادابی در جامعه عشایری و نقش‌آفرینی این جامعه در میدان‌های ورزشی قهرمانی در سطح ملی و بین‌المللی هست.

وی افزود: جامعه عشایری تقریبا دو و نیم درصد از جمعیت استان کرمان را تشکیل می‌ده که بیش از یکصد و هفتاد هزار نفر هست. این جامعه همیشه پای نظام و انقلاب و رهبری ایستاده بوده و برای دفاع از کیان اسلامی در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی حضور داشته.

سرهنگ ستاری همچین با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن اظهار داشت: عشایر در هر دو جبهه هم در مرز‌ها و امنیت استان و هم در عرصه تولید و اقتصاد مقاومتی دفاع می‌کنند و به تولید کشور کمک می‌کنند که ان‌شاءالله بتونن اثر تحریم‌ها و محاصره دریایی رو خنثی کنند.

به گفته مسئول بسیج عشایری، عشایر غیور استان کرمان حدود ۳۵ درصد از تولید گوشت استان، ۳۵ درصد صنایع دستی و ۳۰ درصد لبنیات استان را تامین می‌کنند.

در این رقابت‌ها چندین آیتم ورزشی سبک و سنگین از جمله پرتاب گوی، بلند کردن لاستیک، حمل کیسه شن و کشیدن ماشین برگزار شد. شرکت‌کنندگان از ایل‌های عشایری استان کرمان توانمندی جسمانی و قهرمانی خود را به نمایش گذاشتند.

این مسابقات با هدف شناسایی و معرفی استعداد‌های ورزشی جامعه عشایری، ترویج فرهنگ پهلوانی و پاسداشت اصالت و هویت اقوام ایرانی در شهرستان بم برگزار شد.