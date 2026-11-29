رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باوی، از شناسایی و مستندسازی ۱۵ نفر از متخلفان آتش‌زدن مزارع و اراضی زراعی در منطقه عنافچه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رسول نظری گفت: با همکاری نیروی انتظامی و در راستای برخورد با متخلفان زیست‌محیطی با انجام گشت‌های نظارتی ۱۵ نفر از افرادی که اقدام به آتش‌زدن مزارع خود در منطقه عنافچه شهرستان باوی کرده بودند شناسایی شدند.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری نیرو‌های انتظامی در مقابله با تخلفات زیست‌محیطی بیان کرد: هماهنگی با پاسگاه‌های انتظامی نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات و برخورد به‌موقع با متخلفان دارد و این همکاری‌ها برای صیانت از محیط زیست و سلامت شهروندان ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باوی تاکید کرد: سوزاندن بقایای کشاورزی علاوه بر ایجاد آلودگی هوا و تهدید سلامت عمومی، به خاک و اکوسیستم منطقه آسیب وارد می‌کند و با افرادی که اقدام به این تخلف کنند، برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

نظری در پایان از کشاورزان خواست با رعایت موازین زیست‌محیطی و استفاده از روش‌های جایگزین برای مدیریت بقایای محصولات، از سوزاندن مزارع خودداری کرده و در حفظ هوای پاک و سلامت جامعه مشارکت کنند.