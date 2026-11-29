به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان بلوچستان، کامبیز نرماشیری گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار موفق به اخذ مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست از اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان در حوزه‌های آب، فاضلاب و مواد غذایی شده است. این دستاورد را می‌توان به‌عنوان ایجاد یک ظرفیت تخصصی و ارزشمند در منطقه برای ارائه خدمات آزمایشگاهی ارزیابی کرد.

وی افزود: با توجه به موقعیت راهبردی چابهار، ظرفیت‌های بندری، صنعتی، تجاری، شیلاتی و اقتصادی منطقه، توسعه زیرساخت‌های تخصصی در حوزه پایش و کنترل آلاینده‌های محیطی و اطمینان از سلامت فرایند‌های صنایع غذایی و نیل به امنیت غذایی پایدار از ضرورت‌های اساسی توسعه منطقه به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بیان کرد: آزمایشگاه معتبر محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار با برخورداری از ظرفیت انجام آزمون‌های تخصصی در حوزه آب، فاضلاب و مواد غذایی، می‌تواند به‌عنوان یک مرکز تخصصی خدمات آزمایشگاهی، پاسخگوی بخشی از نیاز‌های صنایع، واحد‌های تولیدی، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خدماتی و سایر فعالان اقتصادی و اجتماعی منطقه باشد.

نرماشیری با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی و صنعتی خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت‌های مهم این مجموعه، همراهی علمی و تخصصی با بخش‌های مختلف منطقه در مسیر توسعه پایدار است. فراهم بودن دسترسی به خدمات آزمایشگاهی معتبر می‌تواند به پایداری و سلامت صنایع غذایی و امنیت غذایی و همچنین در شناخت وضعیت محیط زیست، ارزیابی کیفیت منابع آب، بررسی مشخصات فاضلاب‌ها، شناسایی آلاینده‌ها و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر برای مدیریت مسائل زیست‌محیطی و صنایع غذایی و شیلاتی نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: نگاه ما به این مجموعه صرفاً ارائه خدمات آزمایشگاهی نیست؛ بلکه تلاش داریم آن را به بستری برای تعامل و همکاری دانشگاه با صنایع، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تبدیل کنیم تا زمینه بهره‌گیری از دانش و تخصص دانشگاه در حل مسائل واقعی منطقه نیز فراهم شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان با اشاره به رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان در حرکت به سمت دانشگاه جامعه‌محور و حل مسئله اظهار کرد: ایجاد این ظرفیت می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی کاربردی، اجرای طرح‌های تحقیقاتی، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی و بهره‌گیری از توان علمی اعضای هیئت علمی و متخصصان دانشگاه فراهم کند. همچنین پیوند میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه و نیاز‌های واقعی جامعه، از جمله راهبرد‌هایی است که می‌تواند به ارتقای جایگاه دانشگاه در توسعه منطقه کمک کند.

نرماشیری با قدردانی از تلاش مجموعه دانشگاه و همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان در فرایند صدور مجوز اظهار کرد: امیدواریم این ظرفیت تخصصی با توسعه فعالیت‌ها و گسترش تعاملات بین‌بخشی، به یکی از مراکز مؤثر ارائه خدمات آزمایشگاهی در جنوب شرق کشور تبدیل شود و بتواند در کنار بخش‌های صنعتی، اقتصادی و اجرایی منطقه، نقشی سازنده در مدیریت منابع و تحقق توسعه پایدار ایفا کند.