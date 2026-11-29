نماینده ولی‌فقیه در مازندران، وحدت حوزه و دانشگاه را ضرورتی برای تقویت انسجام علمی و اجتماعی دانست و بر استمرار و نهادینه‌سازی همکاری این دو نهاد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نماینده ولی‌فقیه در مازندران در آیین امضای تفاهم‌نامه و افتتاح دفتر همکاری حوزه علمیه مازندران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، بر ضرورت تقویت وحدت و تعامل علمی و فکری این دو نهاد تأکید کرد.

آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی با اشاره به نقش حوزه و دانشگاه به‌عنوان دو بازوی علمی و فکری جامعه گفت: دشمنان و استعمارگران همواره درصدد جدایی این دو مجموعه بوده‌اند، اما به برکت انقلاب اسلامی و تلاش شخصیت‌هایی همچون شهید مفتح، زمینه نزدیکی و همکاری میان آن‌ها بیش از گذشته فراهم شده است.

وی افزود: همان‌گونه که برای تقریب مذاهب اسلامی و تعامل با اهل سنت تلاش می‌شود، در جامعه علمی نیز باید وحدت و همکاری تقویت شود و اجازه نداد نگاه‌های تفرقه‌افکنانه این پیوند را تضعیف کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت دفتر همکاری حوزه و دانشگاه گفت: این دفتر باید به ساختاری پایدار تبدیل شود تا با تغییر مدیران و مسئولان، فعالیت‌های آن متوقف نشود.

آیت‌الله محمدی‌لائینی، زمینه‌های علمی و اجتماعی را بستری مناسب برای همکاری دو نهاد دانست و حضور مشترک طلاب و دانشجویان در حمایت از دستاوردهای هسته‌ای کشور و تشکیل زنجیره انسانی در کنار مراکز هسته‌ای را نمونه‌ای از این همبستگی عنوان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، فراتر از یک مرکز اداری و علمی، به کانونی برای گسترش محبت، ایمان، قرآن، تلاش و انسجام تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، سالروز ولادت امام خمینی(ره) و روز زن، بسیج و مجموعه‌هایی همچون جان‌فدا را شایسته تکریم دانست و آن‌ها را جلوه‌هایی از روحیه ایثار و فداکاری برشمرد.