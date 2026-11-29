چین در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی و هوافضای جوهای، تازه‌ترین دستاورد‌های صنایع هوایی و نظامی خود را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، به گفته برگزارکنندگان این نمایشگاه، حضور نسل جدید جنگنده‌های پنهان‌کار، هواپیما‌های هشدار زودهنگام، پهپاد‌های پیشرفته و سامانه‌های دفاعی آن را به یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های صنایع هوافضای جهان تبدیل خواهد کرد.

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی و هوافضای چین از ۷ تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۶ تا ۲۲ آذر) در شهر جو‌های استان گوانگ‌دونگ برگزار می‌شود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، بیش از هزار و ۱۰۰ شرکت از حدود ۵۰ کشور و منطقه در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و بیش از سه هزار محصول و سامانه در کنار حدود ۱۷۰ فروند هواپیما به نمایش گذاشته می‌شود. بخشی از این تجهیزات برای نخستین بار در معرض دید عمومی قرار می‌گیرند.

یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های نمایشگاه امسال، جنگنده پنهان‌کار «جی-۳۵ آ» است؛ جنگنده‌ای دوموتوره که برای مأموریت‌های چندمنظوره، از جمله برتری هوایی و حمله به اهداف زمینی و دریایی طراحی شده است. این هواپیما قرار است برای نخستین بار در نمایشگاه جو‌های به‌صورت زمینی در معرض بازدید عمومی قرار گیرد.

در کنار آن، جنگنده پیشرفته «جی-۲۰ آ»، نسخه ارتقایافته جنگنده پنهان‌کار جی-۲۰، و نمونه ناونشین «جی-۳۵» نیز از دیگر محصولات مهم صنعت هوایی چین هستند. حضور این جنگنده‌ها بیانگر تلاش پکن برای تقویت توان عملیاتی نیروی هوایی و توسعه قدرت هوایی ناونشین این کشور است.

هواپیمای هشدار زودهنگام «کی‌جی-۶۰۰» نیز از دیگر تجهیزات مهم این رویداد است که با قابلیت مراقبت راداری و شناسایی تهدیدها، نقش مهمی در پشتیبانی اطلاعاتی از ناوگروه‌های هواپیمابر دارد.

در بخش هواپیما‌های ترابری، نسخه ارتقایافته «وای-۲۰ بی» با موتور‌های بومی دبلیواس-۲۰ به نمایش درمی‌آید. این هواپیما از جمله تجهیزات راهبردی چین برای انتقال نیرو و محموله‌های سنگین به شمار می‌رود. همچنین بالگرد «زد-۲۰ تی» با قابلیت پشتیبانی از عملیات رزمی و انتقال نیرو معرفی خواهد شد.

نمایش پهپاد‌های پیشرفته، سامانه‌های بدون سرنشین، تجهیزات موشکی و فناوری‌های فضایی نیز از دیگر بخش‌های مهم نمایشگاه است. در بخش تجهیزات زمینی و دریایی، تانک نسل جدید «تایپ ۱۰۰»، ناوشکن موشکی «تایپ ۰۵۵» و ناو آبی‌خاکی «تایپ ۰۷۵» نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

نمایشگاه جو‌های در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های صنایع هوافضای جهان تبدیل شده است. دستاورد‌های امسال چین، به‌ویژه در حوزه جنگنده‌های پنهان‌کار، موتور‌های بومی، پهپاد‌ها و سامانه‌های هوشمند، نشان‌دهنده تمرکز این کشور بر توسعه فناوری‌های پیشرفته نظامی و افزایش توان رقابت در عرصه جهانی است.