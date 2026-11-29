استاندار آذربایجان‌غربی گفت: گردشگری در کنار کشاورزی و صنعت و معدن، یکی از محور‌های مهم توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده گردشگری استان گفت: گردشگری در کنار کشاورزی و صنعت و معدن، یکی از محور‌های مهم توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی آذربایجان‌غربی است که باید با تقویت زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

رضا رحمانی در حاشیه افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی در ارومیه و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران افزود: تالاب‌ها، آبشارها، مناظر طبیعی، آثار تاریخی و ظرفیت‌های بوم‌گردی از مزیت‌های ارزشمند استان هستند که بخشی از آنها تاکنون مغفول مانده است.

وی همچنین با اشاره به نقش گردشگری در رونق سایر بخش‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: توسعه این حوزه علاوه بر ایجاد مراکز اقامتی، موجب رونق حمل‌ونقل، خدمات و صنایع دستی می‌شود و توسعه هتل‌های پنج‌ستاره و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در برنامه‌های استان قرار دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی آثار شاخص تاریخی و طبیعی همچون تخت سلیمان، تپه حسنلو، مجموعه تاریخی شمس، غار سهولان و روستا‌های تاریخی را نیز از ظرفیت‌های کم‌نظیر استان برشمرده و افزود: توسعه راه، راه‌آهن، اینترنت و فیبر نوری از زیرساخت‌های ضروری برای رونق گردشگری است.

رحمانی همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان اضافه کرد: در حالی که سال گذشته تنها یک هتل پنج‌ستاره در استان وجود داشت، اکنون پنج تا ۶ هتل پنج‌ستاره در استان فعال یا در حال احداث است و سرمایه‌گذاران نیز برای اجرای طرح‌های گردشگری، تجاری، ورزشی و درمانی اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی در پایان با دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور در عرصه‌های اقتصادی و گردشگری استان افزود: مدیریت آذربایجان‌غربی از سرمایه‌گذاری استقبال می‌کند و با تسهیل فرآیندها، رفع موانع و حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه اجرای طرح‌های جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول استان را فراهم خواهد کرد.