طرح آبرسانی به ۳۶۰ واحد مسکن ملی شهر صفی‌آباد شهرستان دزفول با اجرای ۲ هزار و ۴۵۰ متر شبکه پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر آبفا منطقه دزفول گفت: طرح آبرسانی به ۳۶۰ واحد مسکن ملی شهر صفی‌آباد در راستای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و تامین آب آشامیدنی واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن بهره‌برداری شد.

حسین سعادتی‌فر با اشاره به مشخصات فنی این طرح افزود: عملیات اجرایی طرح شامل احداث خط انتقال پرفشار از مبدا تاسیسات آبرسانی و اجرای ۲ هزار و ۴۵۰ متر خطوط انتقال و شبکه توزیع با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن در قطر‌های مختلف بوده است.

وی عنوان کرد: در این طرح یک‌هزار و ۸۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۶۰ میلی‌متر، ۳۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن به قطر ۹۰ میلی‌متر و ۳۵۰ متر لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۱۰ میلی‌متر اجرا شده است.

مدیر آبفا منطقه دزفول تصریح کرد: ۳۶۰ واحد مسکونی طرح مسکن ملی شهر صفی‌آباد با تکمیل این طرح به شبکه آبرسانی متصل شده و امکان بهره‌مندی ساکنان این واحد‌ها از آب آشامیدنی و خدمات آبرسانی فراهم شده است.

شهرستان دزفول حدود ۱۷۰ هزار مشترک آب دارد.