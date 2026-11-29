معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت نوآوری در نظام آموزش عالی گفت: یکی از وظایف دانشگاه‌های بزرگ کشور، نوآوری در زمینه آموزش است و دانشگاه‌ها باید متناسب با نیاز‌های موجود و اولویت‌های کشور، رشته‌ها و زمینه‌های جدید آموزشی را تعریف کنند و توسعه دهند.

دانشگاه امیرکبیر ، در مسیر پاسخگویی به اولویت‌های علمی و فناورانه کشور حرکت می کند

دانشگاه امیرکبیر ، در مسیر پاسخگویی به اولویت‌های علمی و فناورانه کشور حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی کلاهدوزان در آئین استقبال از نودانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : این دانشگاه بر حسب نیاز‌ها در رشته‌های مهندسی معماری، اقتصاد انرژی و علوم شناختی پذیرش دانشجو داشته است و همچنین بر اساس اولویت‌های کشور، رشته‌های راهبردی جدیدی را تعریف کرده که در برخی از آنها پذیرش دانشجو انجام شده یا در حال انجام است.

وی با تشریح رشته‌های جدید تعریف‌شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود : مهندسی فناوری ساخت افزایشی و مهندسی آکوستیک و ارتعاشات از جمله رشته‌هایی هستند که در مقطع کارشناسی ارشد تعریف شده‌اند.

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : رشته مهندسی عصبی شناختی در مقطع دکتری تخصصی، مهندسی فتونیک در مقطع دکتری تخصصی، مهندسی فوتونیک با گرایش بیوفوتونیک در مقطع کارشناسی ارشد و علوم و فناوری کوانتومی در مقطع دکتری تخصصی ، از دیگر رشته‌های راهبردی تعریف‌شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند.

کلاهدوزان تأکید کرد: تعریف این رشته‌ها در راستای توجه به اولویت‌های کشور و توسعه زمینه‌های علمی و فناورانه جدید صورت گرفته است و دانشگاه در زمینه آموزش نیز همانند حوزه پژوهش، توسعه و نوآوری را دنبال می‌کند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تشریح ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه گفت: دانشگاه امیرکبیر در مسیر توسعه رشته‌های راهبردی و پاسخگویی به اولویت‌های علمی و فناورانه کشور حرکت می‌کند.

کلاهدوزان با تشریح تاریخچه و ظرفیت‌های علمی و آموزشی پلی‌تکنیک تهران افزود : دانشگاه صنعتی امیرکبیر نزدیک به یک قرن سابقه در تربیت نیروی انسانی متخصص دارد و در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف و بیش از ۵۰۰ عضو هیئت علمی در این دانشگاه فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به گستردگی ساختار آموزشی دانشگاه گفت : دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای ۱۸ دانشکده و چهار پردیس در شهر‌های ماهشهر، بندرعباس، کیش و گرمسار است و تاکنون بیش از ۴۰ هزار دانش‌آموخته در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی تربیت کرده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه این دانشگاه از کامل‌ترین مجموعه رشته‌های فنی و مهندسی برخوردار است، افزود : دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ۱۸ رشته علمی به‌عنوان قطب علمی شناخته شده است.

کلاهدوزان با تشریح وضعیت فعلی جمعیت دانشجویی دانشگاه گفت: در حال حاضر ۶۲۹۱ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۵۸۶۸ دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود : دانشگاه صنعتی امیرکبیر علاوه بر ۱۸ دانشکده ، دارای ۱۶ پژوهشکده و ۹ مرکز تحقیقاتی است و ۵۳۸ عضو هیئت علمی در آن فعالیت می‌کنند، همچنین ۳۵۱ آزمایشگاه تخصصی و ۳۱ کارگاه در این دانشگاه وجود دارد که ظرفیت‌های لازم برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را فراهم می‌کنند.

تشریح روند پذیرش دانشجویان کارشناسی در یک دهه اخیر

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به آمار پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ گفت : تعداد دانشجویان ورودی کارشناسی دانشگاه در سال ۱۳۹۵، ۱۹۳۸ نفر بود که این تعداد در سال ۱۳۹۶ به ۱۷۵۰ نفر ، سال ۱۳۹۷ به ۱۶۴۰ نفر ، سال ۱۳۹۸ به ۱۵۵۷ نفر و سال ۱۳۹۹ به ۱۴۲۹ نفر رسید.

کلاهدوزان افزود: تعداد دانشجویان ورودی کارشناسی در سال ۱۴۰۰، ۱۴۸۹ نفر، در سال ۱۴۰۱، ۱۵۱۶ نفر، در سال ۱۴۰۲، ۱۵۲۸ نفر، در سال ۱۴۰۳، ۱۴۹۳ نفر و در سال ۱۴۰۴، ۱۳۷۴ نفر بوده است.

وی همچنین با اشاره به آمار دانشجویان شهریه‌پرداز ورودی دانشگاه در همین بازه زمانی گفت: تعداد این دانشجویان در سال ۱۳۹۵، ۵۵۱ نفر، در سال ۱۳۹۶، ۴۴۲ نفر، در سال ۱۳۹۷، ۴۷۶ نفر، در سال ۱۳۹۸، ۴۴۳ نفر، در سال ۱۳۹۹، ۳۹۷ نفر، در سال ۱۴۰۰، ۴۱۱ نفر، در سال ۱۴۰۱، ۴۰۷ نفر، در سال ۱۴۰۲، ۴۳۸ نفر، در سال ۱۴۰۳، ۴۵۳ نفر و در سال ۱۴۰۴، ۴۲۸ نفر بوده است.

اعلام آمار دانشجویان مشمول تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به وضعیت دانشجویان مشمول استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد و گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، مجموعاً ۹۵ دانشجو از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برخوردار بودند که از این تعداد ۱۸ نفر در مقطع کارشناسی، ۲۳ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۵۴ نفر در مقطع دکتری تحصیل می‌کردند.

کلاهدوزان افزود : در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، تعداد دانشجویان مشمول این تسهیلات به ۱۱۵ نفر رسید که شامل ۱۵ دانشجوی کارشناسی، ۳۸ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۶۲ دانشجوی دکتری بود.

وی با اشاره به آمار سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ گفت : در این سال مجموعاً ۱۴۴ دانشجو مشمول تسهیلات بنیاد ملی نخبگان بودند که ۱۱ نفر در مقطع کارشناسی، ۶۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۷۳ نفر در مقطع دکتری تحصیل می‌کردند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، تعداد دانشجویان مشمول این تسهیلات ۷۸ نفر بود که هشت نفر در مقطع کارشناسی، ۱۵ نفر در کارشناسی ارشد و ۵۵ نفر در مقطع دکتری قرار داشتند.

کلاهدوزان با بیان اینکه در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مجموع دانشجویان مشمول به ۱۰۵ نفر رسید، گفت: از این تعداد ۱۳ نفر در مقطع کارشناسی، ۳۷ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۵۵ نفر در مقطع دکتری بودند.

وی همچنین درباره تغییرات طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان افزود : در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، طرح وزوایی به طرح «در مسیر نخبگی» تغییر کرد، اما از سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مجدداً مشمولان بنیاد به شیوه وزوایی انتخاب شدند.

کسب ۳۲ رتبه در المپیاد‌های علمی دانشجویی در سال ۱۴۰۴

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به عملکرد دانشجویان این دانشگاه در المپیاد‌های علمی دانشجویی گفت: دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۳۹ رتبه، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۳ رتبه، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۷ رتبه، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۴ رتبه و در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۲ رتبه در المپیاد‌های علمی دانشجویی کسب کرده‌اند.

کلاهدوزان با تشریح نتایج دانشجویان در رشته‌های مختلف افزود: در رشته ریاضی، دانشجویان دانشگاه در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به‌ترتیب پنج، سه، سه، دو و سه رتبه کسب کردند و در رشته سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت نیز تعداد رتبه‌های کسب‌شده در این سال‌ها به‌ترتیب پنج، سه، شش، شش و هفت رتبه بوده است.

وی گفت : دانشجویان مهندسی برق در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به‌ترتیب سه، سه، چهار، سه و صفر رتبه کسب کردند. در رشته مهندسی شیمی نیز تعداد رتبه‌های کسب‌شده به‌ترتیب پنج، چهار، دو، دو و سه رتبه و در رشته مهندسی عمران چهار، پنج، هفت، چهار و سه رتبه بوده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به نتایج رشته مهندسی کامپیوتر افزود: دانشجویان این رشته در سال‌های مذکور به‌ترتیب چهار، دو، دو، یک و سه رتبه کسب کردند. در مهندسی مکانیک نیز تعداد رتبه‌ها سه، هفت، دو، یک و شش رتبه و در مهندسی مواد و متالورژی دو، چهار، شش، دو و پنج رتبه بوده است.

وی با بیان اینکه دانشجویان مهندسی صنایع نیز در این پنج سال به‌ترتیب پنج، صفر، دو، یک و یک رتبه کسب کرده‌اند، گفت : در رشته علوم اقتصادی یک رتبه در سال ۱۴۰۰ به دست آمده و در سال‌های بعد رتبه‌ای ثبت نشده است. همچنین دانشجویان رشته فیزیک در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به‌ترتیب دو، دو، سه، دو و یک رتبه کسب کرده‌اند.

کلاهدوزان درباره وضعیت نتایج المپیاد‌های علمی دانشجویی سال ۱۴۰۵ نیز افزود : آمار رتبه‌های کسب‌شده در این سال هنوز اعلام نشده است.

فعالیت ۱۶ پژوهشکده و ۹ مرکز تحقیقاتی در حوزه‌های تخصصی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به معرفی واحد‌های پژوهشی دانشگاه پرداخت و گفت: در حال حاضر ۱۶ پژوهشکده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت می‌کنند که حوزه‌های مختلف علمی و فناوری را پوشش می‌دهند.

کلاهدوزان با تشریح حوزه فعالیت این پژوهشکده‌ها افزود: پژوهشکده فناوری‌های نو، مواد و فناوری‌های پیشرفته در نساجی، نفت، گاز و پتروشیمی، بهره‌برداری ایمن شبکه، فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی، هوافضا، مدیریت و مهندسی صنایع، انرژی، عمران و زمین، آب، محیط زیست و توسعه پایدار، فناوری سلامت، سامانه‌ها و مکانیزم‌های صنعتی پیشرفته، دریاساحلی، هوش مصنوعی و سامانه‌های هوشمند، نظام فنی اجرایی و مهندسی کشور و فناوری‌های پیشران از جمله واحد‌های پژوهشی دانشگاه هستند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت ۹ مرکز تحقیقاتی در دانشگاه گفت : مراکز تحقیقاتی دانشگاه در حوزه‌های رنگ و پلیمر، مطالعات آینده، فناوری خودرو، پردازش‌های فوق‌سریع، آپا، هوش مصنوعی و فناوری‌های سایبری، سیاست‌گذاری و اقتصاد، پدافند فضاپایه و توسعه فناوری مشترک منسوجات فعالیت دارند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به همکاری برخی از این مراکز با بخش صنعت افزود : مراکز پردازش‌های فوق‌سریع، هوش مصنوعی و فناوری‌های سایبری، پدافند فضاپایه و توسعه فناوری مشترک منسوجات از جمله مراکزی هستند که فعالیت آنها به‌صورت مشترک با صنعت تعریف شده است.