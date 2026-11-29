رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبادان گفت: یک‌هزار و ۹۷۶ تن میگو از ۷۷۳ استخر در مزارع پرورشی شهرستان آبادان برداشت شد که در مقایسه با سال گذشته، ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عمار فولادوند رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبادان گفت: عملیات برداشت از ۷۷۳ استخر به پایان رسید که در مجموع یک‌هزار و ۹۷۶ تن میگو برداشت شد.

او افزود: میزان تولید میگو در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته و میانگین وزن میگو‌های برداشت‌شده نیز به ۳۱ گرم رسیده است که بیانگر بهبود شاخص‌های تولیدی در مزارع پرورشی شهرستان است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبادان ادامه داد: ذخیره‌سازی بچه‌میگو در مزارع پرورشی آبادان از اردیبهشت امسال آغاز شد و با وجود درگیری سایت‌های پرورش میگو در برخی استان‌های کشور با بیماری، سایت پرورشی چوئبده آبادان در طول دوره تولید از هرگونه درگیری بیماری مصون ماند.

او افزود: این موفقیت حاصل رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی کشور، توسط پرورش دهندگان رصد و پایش مستمر از مراکز تکثیر تا مزارع پرورشی و انجام آزمایش‌های تخصصی و کنترلی در مراحل مختلف تولید و بهبود فاکتور‌های آب منطقه و کاهش شوری بوده است.