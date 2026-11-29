به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اقامتگاه بوم‌گردی با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در روستای لنشلو ارومیه افتتاح شد.

این مجموعه در زمینی به مساحت نزدیک به ۴۰۰ مترمربع و با زیربنای ۵۲۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن ۶۸۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

اقامتگاه دان‌اولدوزو با برخورداری از ۷ اتاق و ظرفیت پذیرش ۴۰ نفر، علاوه بر توسعه امکانات اقامتی و پذیرایی گردشگران، زمینه اشتغال مستقیم ۶ نفر را فراهم کرده است.

بهره‌برداری از این مجموعه در راستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری روستایی، معرفی ظرفیت‌های بومی و توسعه اقتصاد محلی انجام شده و می‌تواند به رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی استان کمک کند.