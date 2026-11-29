شهرستان آمل با فعالیت حدود ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در ۵ شهرک صنعتی با اشتغالزایی بیش از ۱۴ هزار نفر، یکی از قطب‌های مهم تولید و صادرات مازندران به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شهرستان آمل با برخورداری از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی متنوع، یکی از قطب‌های مهم صنعت مازندران است؛ ظرفیتی که با اشتغال مستقیم هزاران نفر و حضور در بازارهای صادراتی، نقشی مؤثر در اقتصاد استان دارد.

واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی امامزاده عبدالله، بابکان، جمشیدآباد و رینه لاریجان و دیگر نقاط شهرستان، در حوزه‌های مختلفی از جمله صنایع غذایی و لبنی، فلزی، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی، محصولات معدنی، چاپ و بسته‌بندی فعالیت می‌کنند.

یکی از فعالان صنعتی آمل با اشاره به تنوع تولید در این شهرستان گفت: مجموعه‌های صنعتی آمل در بخش‌های مختلف تولیدی فعالیت دارند و برخی از واحدها در زمینه دکوراسیون داخلی پی‌وی‌سی، تولید نایلون، چاپ و بسته‌بندی مواد غذایی و رنگ‌های صنعتی از تولیدکنندگان شاخص کشور هستند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۷۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در مجموعه‌های مورد اشاره مشغول فعالیت هستند و این واحدها علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، در زمینه صادرات نیز نقش دارند.

این فعال صنعتی با اشاره به ظرفیت صادراتی صنایع لبنی آمل گفت: یکی از تولیدکنندگان این بخش موفق شده است مجوز ورود به بازار ژاپن را دریافت کند. همچنین محصولات خط تولید رابیس به مقصد اقلیم کردستان عراق صادر می‌شود.

وی تأمین زمین و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم را از نیازهای توسعه واحدهای صنعتی دانست و افزود: با حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری و رفع موانع توسعه، امکان افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در این شهرستان وجود دارد.

یوسف نژاد مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران گفت: از مجموع بیش از ۲۷ میلیون دلار صادرات مورد اشاره، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به شهرستان آمل اختصاص دارد؛ ظرفیتی که جایگاه این شهرستان را در تولید، صادرات و ارزآوری استان نشان می‌دهد.

گزارش از مهدی غلامی