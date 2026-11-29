مسابقات قهرمانی ووشوی بانوان استان قم در دو بخش تالو و ساندا، با معرفی نفرات برتر رده‌های سنی مختلف به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، برترین های مسابقات ووشوی بانوان استان قم در دو بخش تالو وساندرا به شرح زیر می باشند:

در بخش تالو، قهرمانان رده نونهالان شامل حلما سیرجانی، المیرا امیدیان، مهیا بیروتی، رویا سبزی و فاطمه حسنی باقرزاده، در رده نوجوانان مونا شیخ‌هادی، فاطمه کشاورز، هلیا اکبری و فاطمه سلطانیان و در رده بزرگسالان زهرا محمداسماعیلی به مدال طلا دست یافتند.

در بخش ساندا نیز در رده نونهالان کیانا محمدی‌پور، مهسا صفدری، زهرا خانزاده، ترنم جعفری، حلما یاری و آیدا حیدری و در رده نوجوانان ثنا آقاپور، یلدا ناصری، محیا حسینی، نازنین‌زهرا شیشه‌گران و سلنا میکائیلی قهرمان شدند.

همچنین در رده جوانان تسنیم توکلی، سارا رجبی، ریحانه صفدری، سارینا حدادیان و ایسان میکائیلی و در رده بزرگسالان فاطمه بهشتی، پرنیا حسن‌نژاد، فاطمه نوبهاری، رقیه ایرانی، نرگس یاسبلاغلی، حانیه نجفی و زینب خدابنده عنوان قهرمانی را کسب کردند.