واحد تولید روغن صنعتی و مشتقات نفتی گرمسار که بر اثر آتش سوزی دو سال غیر فعال بود ، به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمید شایان مدیرعامل این واحد تولیدی گفت : این واحد که در شهرک صنعتی فجر گرمسار واقع است و توان تولید ۳۲۰ هزار تن در سال محصول را دارد و برای ۴۷۸ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

شایان افزود: پس از دو سال غیر فعال بودن این واحد با کمک دولت و بسیج سازندگی ، این کارخانه دوباره وارد چرخه تولید روغن‌های صنعتی و مشتقات آن به خصوص بنزین و گازوئیل شد.

سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم استان سمنان نیز احیای واحد‌های راکد را یکی از مهم برنامه‌های سازمان بسیج مستضعفین برشمرد.