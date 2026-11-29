رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان گفت: بیش از ۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا‌نشده در حوزه صادرات و بیش از ۵۰۰ میلیون یورو در حوزه واردات در استان وجود دارد و پیگیری ویژه پرونده‌ها با اولویت بازگشت این میزان ارز به چرخه اقتصادی کشور و اعاده حقوق بیت‌المال و پس از آن برخورد قانونی و کیفری با افراد مجرم و متخلف در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان، با حضور مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاونان بانک مرکزی، معاون تعزیرات حکومتی کشور و مدیران کل بانک‌های استان برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت تعهدات ارزی ایفا‌نشده در بانک‌های سراسر استان و چالش‌های قضایی رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه در راستای تأکیدات و سیاست‌های رئیس قوه قضاییه، با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال، بازگشت ارز به چرخه اقتصادی و کمک به ایجاد توازن اقتصادی برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در این جلسه ضمن قدردانی از حضور مدیران بانکی و کارشناسان و مسئولان اعزامی از مرکز، با اشاره به ضرورت صیانت از منابع ارزی کشور در شرایط جنگ اقتصادی، بر لزوم انجام دقیق وظایف قانونی از سوی بانک‌ها تأکید کرد.

قهرمانی با بیان اینکه بانک‌ها موظف‌اند موارد ایفا نشدن تعهدات ارزی را به‌صورت مستمر از طریق سامانه‌های مربوط بررسی و رصد کنند، اظهار داشت: در مواردی که مهلت ایفای تعهدات به پایان رسیده و شخص متعهد اقدامی انجام نداده است، مدیران بانک‌ها باید مطابق وظایف قانونی خود اعلام جرم کنند و اجازه ندهند کوتاهی در انجام این تکلیف به ترک فعل منجر شود.

وی افزود: مدیران بانک‌ها باید معاونت‌ها و مدیریت‌های حقوقی خود را مسئول بررسی سامانه‌ها و شناسایی موارد تخلف کنند تا اعلام جرم درباره پرونده‌های جدید بدون تأخیر انجام شود و نیازی نباشد بانک مرکزی یا سازمان بازرسی این موارد را استخراج و ترک فعل مدیران را پیگیری کنند.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در ادامه تصریح کرد: صرف اعلام جرم درباره پرونده‌ها نیز به معنای انجام کامل مسئولیت بانک‌ها نیست، بلکه مدیران، مسئولان حقوقی و وکلای بانک‌ها باید تا حصول نتیجه، پرونده‌ها را به‌صورت جدی و مستمر پیگیری کنند؛ چراکه منابع بانکی و دولتی امانت است و همان‌گونه که افراد برای استیفای حقوق و اموال شخصی خود تا آخرین مرحله پیگیری می‌کنند، در صیانت از حقوق عمومی نیز باید همین حساسیت و جدیت وجود داشته باشد.

قهرمانی با تأکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی نباید صرفاً به عنوان جرم قاچاق یا عدم رفع تعهد ارزی محدود شود، خاطرنشان کرد: در بسیاری از این پرونده‌ها، جرایم دیگری از جمله سوءجریان، تقلب، جعل، سوءاستفاده و تخلفات مرتبط نیز وجود دارد که باید از سوی مدیران بانکی، ضابطان، دستگاه‌های نظارتی و مراجع قضایی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های مطرح‌شده در این نشست افزود: در برخی موارد، عدم ایفای تعهدات ارزی با برنامه‌ریزی قبلی، استفاده از روابط و رانت و همراهی یا همکاری برخی افراد در شبکه بانکی صورت گرفته است؛ بنابراین ضروری است تمام ابعاد مجرمانه این پرونده‌ها شناسایی و با عوامل اصلی و مرتبط با آن برخورد قانونی شود.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان همچنین بر ضرورت شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های حاصل از جرایم ارزی تأکید کرد و گفت: وجوه و ارز‌های خارج‌شده از چرخه اقتصادی کشور باید از طریق اقدامات اطلاعاتی، انتظامی و قضایی ردیابی شود و صرف‌نظر از اینکه این منابع به نام چه اشخاص یا شرکت‌هایی منتقل شده یا در چه حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری شده‌اند، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های مرتبط با هدف استیفای حقوق عمومی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: دادستان مرکز استان باید ضمن پیگیری اصل جرایم، موضوع ترک فعل مدیران مربوط را نیز بررسی کند و در صورت احراز شرایط قانونی، نقش احتمالی آنان در وقوع جرایم را مورد رسیدگی قرار دهد. همچنین سازمان بازرسی نظارت و پیگیری‌های خود را با جدیت و حساسیت ویژه ادامه دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، پیگیری پرونده‌های اجرایی در سازمان تعزیرات حکومتی را از دیگر الزامات این موضوع دانست و تصریح کرد: صدور حکم به معنای انجام کامل وظیفه نیست؛ بلکه بانک‌ها و به‌ویژه مدیران حقوقی آنها باید اجرای احکام صادرشده در تعزیرات را تا مرحله استیفای حقوق و وصول مطالبات دنبال کنند.

قهرمانی در ادامه با اشاره به بررسی ۱۲۸۴ مورد عدم ایفای تعهدات ارزی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این موارد دارای ویژگی‌های مشترکی از جمله تأخیر زیاد هستند.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: البته در موارد استثنایی که مشخص شود فعالیت اشخاص واقعاً در حوزه تولید و اشتغال مؤثر است، تدابیر قانونی متناسب اتخاذ خواهد شد تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، از فعالیت‌های سالم اقتصادی و تولیدی نیز حمایت شود.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به حجم بالای تعهدات ارزی ایفا‌نشده در استان گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا‌نشده در حوزه صادرات و بیش از ۵۰۰ میلیون یورو در حوزه واردات در استان وجود دارد که با احتساب موارد اعلام‌نشده یا تغییرات احتمالی، ممکن است این ارقام افزایش نیز داشته باشد و برای همه موارد در دادسرا و اداره کل تعزیرات پرونده تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تحمیل‌شده به کشور، وظیفه همه مدیران و مسئولان این است که با روحیه جهادی، به‌صورت شبانه‌روزی و با تمام توان، وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود را دنبال کنند تا با پیگیری تعهدات ارزی و بازگشت ارز‌های حاصل از آن، گام مؤثری در حمایت از اقتصاد کشور و صیانت از منابع ملی برداشته شود. در این مسیر، توجه به شرایط اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های سالم تولیدی و اشتغال‌زا نیز مدنظر قرار دارد.