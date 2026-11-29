برنامه «کتاب‌گردی» در رادیو فرهنگ به موضوع کتاب‌خوانی گروهی می‌پردازد و شبکه ورزش نیز ، امروز دیدار تیم ملی بسکتبال ایران برابر فیلیپین در انتخابی جام‌جهانی را به‌صورت زنده پخش می‌کند.

«کتاب‌گردی» و پخش زنده بسکتبال ایران و فیلیپین از رادیو و تلویزیون

«کتاب‌گردی» و پخش زنده بسکتبال ایران و فیلیپین از رادیو و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «کتاب‌گردی» به نویسندگی و تهیه‌کنندگی مریم مردانی ، یکشنبه هشتم آذر ساعت ۱۲:۴۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در این برنامه، محمدعلی مومنی خبر‌های حوزه کتاب را اطلاع‌رسانی می‌کند ، محمد مسعود مصدرالامور گزارش برنامه را ارائه می‌دهد و مهدی مرتضوی ، عضو هیأت علمی دانشگاه، در بخش «کتاب‌دوست» درباره اهمیت کتاب‌خوانی گروهی سخن می‌گوید.

همچنین تیم ملی بسکتبال ایران امروز یکشنبه ۸ آذر از ساعت ۱۲:۳۰ در دومین دیدار خود از پنجره پنجم انتخابی جام‌جهانی ۲۰۲۷ قطر، به مصاف تیم ملی فیلیپین می‌رود.

ملی‌پوشان کشورمان در نخستین مسابقه این پنجره با نتیجه ۸۴ بر ۶۷ مغلوب استرالیا شده بودند و اکنون برای جبران نتیجه پیشین تلاش می‌کنند.

این مسابقه در قالب برنامه «مثبت ورزش» با گزارشگری وحید ابوالحسنی به‌صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.