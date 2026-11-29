مسابقات استانی کشتی باچوخه و آزاد بسیج با حضور ۱۰۸ ورزشکار از خراسان رضوی به مناسبت هفته بسیج و گرامیداشت شهدای صالح‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر شهرستان صالح‌آباد، با اشاره به برگزاری مسابقات استانی کشتی باچوخه و آزاد بسیج گفت: این رقابت‌ها با حضور ۱۰۸ کشتی‌گیر از شهرستان‌های چناران، قوچان، درگز، فاروج، فریمان، تربت‌جام، نصرآباد، تایباد، مشهد، سرخس، نیشابور و صالح‌آباد برگزار شد.

رضا دروگر افزود: ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی در میان جوانان، شناسایی استعدادهای ورزشی، تقویت روحیه رقابت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد ورزشی بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و استعدادهای ورزشی شهرستان صالح‌آباد در رشته کشتی تصریح کرد: حمایت از ورزشکاران، به‌ویژه در رده‌های سنی پایه، می‌تواند زمینه رشد و پرورش استعدادهای بومی و حضور موفق آنان در رقابت‌های استانی و ملی را فراهم کند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر صالح‌آباد همچنین بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: با توجه به استقبال جوانان و ظرفیت‌های موجود در رشته کشتی آزاد، اختصاص سالن اختصاصی برای این رشته ورزشی در شهرستان یک ضرورت است.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری و حمایت از کشتی‌گیران در رده‌های سنی خردسالان و نونهالان، نقش مهمی در شناسایی استعدادها و پرورش قهرمانان آینده دارد و می‌تواند مسیر حضور ورزشکاران مستعد شهرستان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را هموار کند.

مسئول برگزاری مسابقات، نتایج دقیق رده‌های مختلف را به شرح زیر اعلام کرد: در وزن ۶۶ کیلوگرم: مقام اول: امیرحسین روحانی (درگز) مقام دوم: ابوالفضل خزیمه (صالح‌آباد) مقام سوم (مشترک): حمیدرضا کارگر (قوچان) و امین لعل‌نظام

شعیب خزیمه افزود: در وزن ۷۴ کیلوگرم: مقام اول: امیر یارمحمدی (تربت‌جام) مقام دوم: شهریار عطایی (سرخس) مقام سوم (مشترک): حسن موسی‌زاده (قوچان) و منصور محمودی

وی ادامه داد: در وزن ۸۴ کیلوگرم: مقام اول: مرتضی وطن‌دوست (شهرنصرآباد) مقام دوم: امیرحسین صبوحی (صالح‌آباد) مقام سوم (مشترک): رامین حسن‌پور (صالح‌آباد) و علی سروش (فریمان)

وی بیان کرد: دروزن ۹۶ کیلوگرم: مقام اول: حسن یوسفی (تربت‌جام) مقام دوم: علی محمودآبادی (نیشابور) مقام سوم (مشترک): مجید محمدآبادی (تربت‌جام) و صاحبی (مشهد) و در وزن سنگین: مقام اول (مشترک): حامد میرزاپور و سعید حسینی مقام سوم (مشترک): ابوالفضل رستمی (تربت‌جام) و الیاس حسینی را به دست آوردند.



