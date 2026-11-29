آیین معارفه فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با حضور فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئولان در دهدشت برگزار شد.

جدید انتظامی شهرستان کهگیلویه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات سرهنگ موسوی در دوران مسئولیت خود، گفت: وی در سال‌های اخیر با اقتدار، توانمندی و کاربلدی از شرایط و چالش‌های مختلف شهرستان عبور کرد و خدمات ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر، امام جمعه دهدشت، در آیین معارفه فرمانده

حجت‌الاسلام وحدانی‌فر همچنین خطاب به فرزین جمشیدی فرمانده جدید انتظامی شهرستان بر ضرورت اولویت‌بخشی به پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد و افزود: پیشگیری باید همواره بر برخورد مقدم باشد و در مواجهه با مجرمان نیز قاطعیت لازم وجود داشته باشد.

امام جمعه دهدشت با اشاره به آسیب‌های فضای مجازی افزود: امروز یکی از مهم‌ترین تهدید‌های امنیت اجتماعی در استان، فعالیت‌های بدون ضابطه در فضای مجازی و گسترش پدیده بلاگرمحوری است که در برخی موارد به فرهنگ عمومی جامعه آسیب وارد می‌کند.



وحدانی‌فر با تأکید بر اینکه نباید فعالیت همه فعالان فضای مجازی را یکسان ارزیابی کرد، اضافه کرد: بسیاری از بلاگر‌ها در مسیر تقویت فرهنگ اجتماعی تلاش می‌کنند، اما انتشار مطالب بی‌سند، اظهارات خلاف واقع و تخریب افراد و جایگاه‌ها باید با نظارت و برخورد قانونی مواجه شود.

وی خطاب به فرمانده جدید انتظامی شهرستان خاطرنشان کرد: پلیس فتا باید در اولویت برنامه‌های کاری فرماندهی جدید قرار گیرد؛ چراکه آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی جدی است و لازم است با این تهدید‌ها به‌صورت هوشمندانه برخورد شود.

امام جمعه دهدشت در ادامه با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در تأمین امنیت، گفت: پلیس هوشمند و مردم‌پایه، پلیسی است که در کنار مردم باشد و با جلب اعتماد عمومی بتواند مأموریت‌های خود را به بهترین شکل انجام دهد.

وی نیروی انتظامی را یکی از ارکان مهم تأمین امنیت کشور دانست و بر ضرورت قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه تأکید کرد.



در ادامه این آیین، سردار صالحی، فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به نقش مردم در حفظ امنیت، گفت: اقتدار و امنیت کشور مرهون همراهی و حضور مردم است و مردم نجیب و فهیم ایران در مقاطع حساس با حضور آگاهانه خود نقش مهمی در حفظ اقتدار و امنیت کشور ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف و حمایت از نظام، نقش مردم را در برقراری و گسترش امنیت تعیین‌کننده دانست.

در این مراسم، سرهنگ فرزین جمشیدی به‌عنوان فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه معرفی و از خدمات سرهنگ موسوی قدردانی شد.