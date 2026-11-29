به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نورالدین نوریزدان با اشاره به وضعیت طرح های تصفیه خانه فاضلاب استان گفت: پیشرفت ساختمانی تصفیه‌خانه‌های کوهدشت و نورآباد ۱۰۰ درصدی، ازنا ۹۰ درصد، الشتر ۷۰ درصد و تصفیه‌خانه دورود نزدیک به ۶۵ درصد پیشرفت کاری دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به تفکیک عملیات اجرایی طرح ها به دو بخش ساختمانی و الکترومکانیکی افزود: هم‌زمان با تکمیل عملیات ساختمانی برخی طرح ها، قرقراردادهای بخش الکترومکانیکی هم امضا شده است.

وی عنوان کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان، تأمین منابع مالی این طرح ها به‌عنوان یکی از مصوبات مهم مطرح و با پیگیری استاندار و مجمع نمایندگان استان، مقرر شد منابع موردنیاز طی یک بازه زمانی دوساله تأمین شود.

نوریزدان بیان کرد: بخشی از این اعتبارات از محل پیوست یک قانون بودجه و بخشی از محل اعتبارات توازن استانی تأمین می‌شود که از محل توازن، ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی و تخصیص آن انجام شده است و پرداخت آن در برنامه امسال قرار دارد.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: در این سازوکار، بانک‌ها تسهیلات موردنیاز طرحها را تأمین می‌کنند و بازپرداخت آن با تضمین دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود که نیازمند طی مراحل مطالعاتی و اجرایی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به تأمین دو هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای طرح های فاضلاب استان افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده با حضور استاندار و مدیران بانک‌های ملی، رفاه و صادرات، این میزان تسهیلات برای اجرای طرح های فاضلاب اختصاص یافته است.