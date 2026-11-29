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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان از اختصاص دو هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های تصفیه خانه فاضلاب در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نورالدین نوریزدان با اشاره به وضعیت طرح های تصفیه خانه فاضلاب استان گفت: پیشرفت ساختمانی تصفیهخانههای کوهدشت و نورآباد ۱۰۰ درصدی، ازنا ۹۰ درصد، الشتر ۷۰ درصد و تصفیهخانه دورود نزدیک به ۶۵ درصد پیشرفت کاری دارد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به تفکیک عملیات اجرایی طرح ها به دو بخش ساختمانی و الکترومکانیکی افزود: همزمان با تکمیل عملیات ساختمانی برخی طرح ها، قرقراردادهای بخش الکترومکانیکی هم امضا شده است.
وی عنوان کرد: در سفر رئیسجمهور به استان، تأمین منابع مالی این طرح ها بهعنوان یکی از مصوبات مهم مطرح و با پیگیری استاندار و مجمع نمایندگان استان، مقرر شد منابع موردنیاز طی یک بازه زمانی دوساله تأمین شود.
نوریزدان بیان کرد: بخشی از این اعتبارات از محل پیوست یک قانون بودجه و بخشی از محل اعتبارات توازن استانی تأمین میشود که از محل توازن، ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی و تخصیص آن انجام شده است و پرداخت آن در برنامه امسال قرار دارد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: در این سازوکار، بانکها تسهیلات موردنیاز طرحها را تأمین میکنند و بازپرداخت آن با تضمین دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام میشود که نیازمند طی مراحل مطالعاتی و اجرایی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به تأمین دو هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای طرح های فاضلاب استان افزود: با پیگیریهای انجامشده با حضور استاندار و مدیران بانکهای ملی، رفاه و صادرات، این میزان تسهیلات برای اجرای طرح های فاضلاب اختصاص یافته است.