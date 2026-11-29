به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام آرمان شادمان با تشریح برنامه‌های فرهنگی و معارفی این مسجد، از توسعه جلسات تفسیر قرآن کریم و برگزاری سلسله نشست‌های هفتگی مهدویت با محوریت منابع اصیل حدیثی خبر داد.

وی گفت: در این مسجد، روز‌های شنبه به برنامه‌های قرآنی اختصاص دارد و حلقه‌های آموزشی خواهران و برادران در زمینه روخوانی، روان‌خوانی و تجوید قرآن کریم برگزار شده و در ادامه این برنامه‌ها، کرسی تفسیر قرآن کریم نیز به مجموعه فعالیت‌های مسجد افزوده شده است.

شادمان ادامه داد: جلسات تفسیر قرآن کریم با محتوایی متناسب با دغدغه‌ها و مسائل روز جوانان برگزار می‌شود و دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم، دانشجویان، طلاب و بزرگسالان از مخاطبان این جلسات هستند.

وی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، جلسات تفسیر قرآن کریم شنبه‌شب‌ها در مسجد سلمان فارسی واقع در خیابان شهدای جفره برگزار می‌شود؛ جلسه خواهران ساعت ۱۸:۱۵ و جلسه برادران ساعت ۱۹ آغاز خواهد شد.

شادمان از برنامه‌ریزی برای تقویت فضای مهدوی در شهر بوشهر خبر داد و گفت: مراسم هفتگی مهدوی مسجد که چهارشنبه‌شب‌ها پس از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود، با رویکردی معارفی و با محوریت منابع اصیل حوزه مهدویت دنبال خواهد شد.

وی افزود: در این سلسله جلسات، کتاب‌هایی همچون «الغیبه» اثر نعمانی و دیگر منابع معتبر مهدویت مورد توجه قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود معارف مهدوی به‌صورت مستند، عمیق و قابل استفاده برای عموم مخاطبان ارائه شود.