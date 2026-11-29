ارزش دارایی‌های جدید پذیرفته‌شده در ابزار‌های مالی حوزه انرژی در بورس انرژی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان آبان به ۴۴۷ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال رسید و از این میزان ۹۲ هزار و ۷۰۹ میلیارد ریال در آبان‌ماه به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس آمار منتشرشده، ارزش دارایی‌های پذیرفته‌شده در هفت‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ معادل ۳۵۹ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال بوده است، همچنین ارزش دارایی‌های پذیرفته‌شده در کل سال ۱۴۰۴ به ۴۶۶ هزار و ۴۴۲ میلیارد ریال رسیده بود.

بررسی ترکیب ابزار‌های مالی پذیرفته‌شده در آبان‌ماه نشان می‌دهد، پذیرش و صدور گواهی‌های انبار و گواهی‌های سپرده با ارزش ۷۱ هزار و ۶۵ میلیارد ریال، بیشترین سهم را در ارزش دارایی‌های جدید این ماه داشته است.

همچنین در این ماه، ۸ هزار میلیارد ریال صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر حامل‌های انرژی، ۸ هزار و ۵۹ میلیارد ریال گواهی صرفه‌جویی برق دوره اوج، ۵ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال گواهی صرفه‌جویی گاز دوره اوج و ۱۶۵ میلیارد ریال گواهی صرفه‌جویی برق دوره عادی به آمار دارایی‌های پذیرفته‌شده افزوده شده است.

در مجموع، سبد ابزار‌های مالی حوزه انرژی در بورس انرژی ایران شامل اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی‌های صرفه‌جویی برق و گاز در دوره‌های اوج و عادی، گواهی صرفه‌جویی نفت‌گاز (گازوئیل)، گواهی ظرفیت، پذیرش و صدور گواهی‌های انبار و سپرده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر حامل‌های انرژی و صندوق پروژه است.