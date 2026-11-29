آسمان هرمزگان امروز صاف تا قسمتی ابری، گاهی با وزش باد و گذر ابر، در سواحل و جزایر مه صبحگاهی و در طول روز با غبارمحلی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فردا نیز با افزایش و گذر ابر در هرمزگان، احتمال بارش پراکنده باران و رعد و برق در تنگه هرمز، مناطق ساحلی و برخی جزایر خلیج فارس وجود دارد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز دریا نسبتاً آرام و شرایط رفت وآمد‌های دریایی مساعد است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از امشب، تنگه هرمز و دریای عمان با وزش باد‌های جنوب شرقی کمی مواج می‌شود.

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حمزه نژاد گفت: از فردا تا سه شنبه این شرایط دریایی ادامه دارد.

وی توصیه کرد شناور‌های سبک و صیادی برای رفت وآمد‌های ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

در سه روز آینده، تغییرات دما بین یک تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.