هنرمند نوجوان جهرمی با خلق اثری فاخر، موفق به کسب مقام دوم فستیوال جهانی کارتون و نقاشی «فکس برای صلح» ایتالیا در سال ۲۰۲۶ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،«مهرسا سهیلی‌فرد»، هنرجوی افتخارآفرین هنرکده استاد اکبری، در رقابت با آثار ارسالی از سراسر جهان، توانست نظر هیأت داوران این رویداد معتبر بین‌المللی را به خود جلب کرده و رتبه دوم بخش دانش‌آموزی این جشنواره را از آن خود کند.

آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان این فستیوال جهانی، ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۷ آذر ۱۴۰۵)، ساعت ۸ صبح به وقت محلی در سالن آمفی‌تئاتر مؤسسه IL TAGLIMENT در شهر اسپیلیمبرگو برگزار شد.