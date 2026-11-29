به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرپرست بهزیستی خراسان جنوبی، گفت: بیش از ۲۲ هزار نفر از افراد دارای معلولیت در استان زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و ۱۵ هزار و ۶۵۸ نفر مستمری دریافت می‌کنند.

بهناز زال افزود: همچنین ۳۶۹ فرد دارای معلولیت ضایعه نخاعی و ۲ هزار و ۲۶۴ نفر در قالب طرح حق پرستاری خانواده‌محور از خدمات حمایتی بهره‌مند هستند.

وی از اختصاص مجوز جدید برای بهره‌مندی ۵۰۰ نفر دیگر از حق پرستاری خبر داد و گفت: این تعداد شامل ۷ مددجوی دارای اوتیسم و ۴۹۳ نفر در قالب طرح خانواده‌محور است که در انتخاب آنها دهک‌های درآمدی یک تا سه در اولویت قرار دارند.

سرپرست بهزیستی خراسان جنوبی همچنین از فعالیت ۲۷ مرکز شبانه‌روزی و ۳۷ مرکز روزانه توانبخشی در استان خبر داد و گفت: ماهانه بیش از ۱۵ میلیارد تومان یارانه مراکز شبانه‌روزی و حدود ۱۰ میلیارد تومان یارانه مراکز روزانه پرداخت می‌شود.

زال افزود: مجموع کمک‌هزینه مستمری نیز حدود ۴۵ میلیارد تومان در ماه اعلام شد؛ توسعه مرکز سالمندان و راه‌اندازی مرکز نگهداری موقت افراد دارای اوتیسم از دیگر برنامه‌های در دست پیگیری بهزیستی استان است.

وی با تشریح اقدامات پیشگیرانه این سازمان گفت: پیشگیری از معلولیت‌ها از طریق مشاوره ژنتیک و غربالگری شنوایی و بینایی دنبال می‌شود.

به گفته سرپرست بهزیستی استان، از ابتدای سال تاکنون ۲۷ هزار کودک در برنامه غربالگری بینایی و حدود ۹ هزار کودک سه تا پنج سال در برنامه غربالگری شنوایی قرار گرفته‌اند.