اداره کل هواشناسی استان قزوین با صدور هشدار، از ورود یک سامانه بارشی به این استان خبر داد که طی روز‌های آینده منجر به بارش‌های متناوب، رعدوبرق و در برخی مناطق بارش برف خواهد شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، بر اساس آخرین گزارش‌های هواشناسی، وضعیت جوی در سطح استان تا ظهر فردا (دوشنبه) ۹ آذر نسبتاً پایدار خواهد بود. با این حال، با توجه به سکون جو در مناطق پرتردد و صنعتی از جمله قزوین، تاکستان و بخش‌هایی از البرز، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.

ورود سامانه بارشی و بارش‌های متناوب

طبق پیش‌بینی‌ها، از بعدازظهر فردا با ورود سامانه بارشی، وضعیت جوی استان به تدریج تغییر خواهد کرد. انتظار می‌رود از اواخر روز دوشنبه تا اوایل هفته آینده، بارش‌های متناوب شامل رگبار باران و گاهی رعدوبرق در برخی از مناطق استان رخ دهد. همچنین در مناطق کوهستانی و مرتفع، احتمال بارش برف نیز وجود دارد.

هشدار سطح زرد و نارنجی

به گفته مهدی آخوندی کارشناس هواشناسی، از بعدازظهر روز سه‌شنبه تا بعدازظهر روز چهارشنبه، شدت بارش‌ها در برخی از مناطق استان افزایش یافته و گسترش می‌یابد. به همین دلیل، هشدار سطح زرد و نارنجی برای این بازه زمانی صادر شده است.

توصیه‌های ایمنی

اداره کل هواشناسی استان قزوین جهت حفظ سلامت و ایمنی شهروندان، توصیه‌های زیر را مطرح کرده است: