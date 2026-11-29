دبیر بیستمین جایزه ملی کیفیت ایران، از افزایش تعداد برگزیدگان حوزه خودرو و حمل‌ونقل از ۶ واحد در سال گذشته به ۱۰ واحد در سال جاری خبر داد.

فرحناز قلاسی‌مود در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما گفت: امسال ۸ واحد تولیدی در حوزه خودرو و ۲ سازمان در زمینه حمل‌ونقل و لجستیک در سطوح مختلف جایزه ملی کیفیت قرار گرفتند که نشان‌دهنده استقبال بیشتر این بخش از مسیر ارزیابی و ارتقای کیفیت است.

او با اشاره به حضور ۸ واحد تولیدی در بخش خودرو افزود: این واحد‌ها شامل تولیدکنندگان قطعات خودرو، از جمله باتری، فنر و کاتالیست، و همچنین یک واحد ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش هستند.

قلاسی‌مود با اشاره به اینکه تعداد واحد‌های فعال در حوزه خودرو و حمل‌ونقل در سال گذشته ۶ واحد بود، گفت: امسال با احتساب تولیدکنندگان قطعات خودرو، ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل و لجستیک، تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی و اتوبوس، این تعداد به ۱۰ واحد رسیده است.

دبیر بیستمین جایزه ملی کیفیت ایران با بیان اینکه حضور این واحد‌ها نشان‌دهنده حرکت بخشی از صنایع خودرو و قطعه‌سازی در مسیر ارتقای کیفیت است، افزود: البته نمی‌توان صرف حضور در جایزه را به معنای ارتقای کیفیت کل صنعت خودرو دانست؛ چراکه تعداد واحد‌های تولیدکننده قطعات خودرو در کشور بسیار زیاد است و امسال تنها ۸ واحد از این مجموعه در این مسیر حضور داشته‌اند.

او در ادامه، درباره مقایسه حضور صنایع خودرو و حمل‌ونقل با سال گذشته گفت: تعداد واحد‌های حاضر در این بخش‌ها از ۶ واحد در سال گذشته به ۱۰ واحد در سال جاری رسیده است که نشان‌دهنده افزایش مشارکت صنایع در مسیر کیفیت است.

دبیر بیستمین جایزه ملی کیفیت ایران با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده رشد حدود ۴۵ درصدی مشارکت این حوزه در جایزه است، افزود: امیدواریم با فرهنگ‌سازی و تشویق واحد‌های تولیدی، سال آینده تعداد بیشتری از صنایع خودرو و قطعه‌سازی در این مسیر حضور پیدا کنند.