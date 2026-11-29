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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مراغه از رفع تصرف حدود ۳۶ هکتار از اراضی ملی این شهرستان با اجرای احکام قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،آرش پاک مهر با تاکید بر حفاظت از اراضی ملی گفت:برای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی از ابتدای سال ۹۷ پرونده تخریب و تصرف تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: این اقدامات در راستای صیانت از منابع طبیعی از جمله خاک و پوشش گیاهی مراتع انجام شده است.
رئیس منابع طبیعی مراغه گفت:پیگیریهای حقوقی برای مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی در اراضی ملی با قاطعیت ادامه دارد.
وی افزود: احکام قضایی متعددی در ماههای اخیر با پیگیریهای مستمر یگان حفاظت و واحد حقوقی و همکاری دستگاه قضایی برای خلع ید زمینهای ملی در این شهرستان صادر و اجرا شده است.
پاک مهر خاطرنشان کرد:شهرستان مراغه حدود ۱۱۲ هزار هکتار منابع ملی دارد و بیشتر آن مرتع و ییلاق است.