به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،آرش پاک مهر با تاکید بر حفاظت از اراضی ملی گفت:برای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی از ابتدای سال ۹۷ پرونده تخریب و تصرف تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: این اقدامات در راستای صیانت از منابع طبیعی از جمله خاک و پوشش گیاهی مراتع انجام شده است.

رئیس منابع طبیعی مراغه گفت:پیگیری‌های حقوقی برای مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی در اراضی ملی با قاطعیت ادامه دارد.

وی افزود: احکام قضایی متعددی در ماه‌های اخیر با پیگیری‌های مستمر یگان حفاظت و واحد حقوقی و همکاری دستگاه قضایی برای خلع ید زمین‌های ملی در این شهرستان صادر و اجرا شده است.

پاک مهر خاطرنشان کرد:شهرستان مراغه حدود ۱۱۲ هزار هکتار منابع ملی دارد و بیشتر آن مرتع و ییلاق است.