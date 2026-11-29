روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: بیستم آذر، پایان مهلت شرکت در پویش من هم آزمایش HIV می‌دهم در کیش است.

بیستم آذر، پایان مهلت شرکت در پویش من هم آزمایش HIV می‌دهم در کیش

بیستم آذر، پایان مهلت شرکت در پویش من هم آزمایش HIV می‌دهم در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: پویش من هم آزمایش HIV می‌دهم تا ۲۰ آذر، با هدف افزایش آگاهی عمومی و تشویق افراد به انجام آزمایش تشخیصی HIV برگزار می‌شود.

آزمایش تشخیصی HIV در مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری کاملا رایگان و محرمانه انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند تنها با اختصاص ۲۰ دقیقه از وقت خود، از این خدمت بهره‌مند شوند.

مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری کیش در منطقه سفین، مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی، داخل محوطه مرکز، آماده ارائه خدمت است.

علاقه‌مندان برای اطلاع از نشانی سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات تشخیص HIV می‌توانند به پایگاه اینترنتی وزارت بهداشت به نشانی icdc.behdasht.gov.ir/vct مراجعه کنند.