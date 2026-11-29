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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از آمادگی برای رونمایی از شهرک بازیافت در بازه زمانی دوماهه خبر داد و گفت: با راهاندازی این مجموعه، بیش از ۳۰ واحد صنایع تبدیلی در حوزه پسماند خشک مستقر میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «محمدعلی الفتپور» با اشاره به برنامهریزی برای راهاندازی شهرک بازیافت تهران اظهار کرد: این پروژه پس از حدود دو دهه پیگیری، به مراحل پایانی نزدیک شده و در صورت رفع مسائل مربوط به تأمین برق با همکاری وزارت نیرو، آمادگی داریم طی بازه زمانی دوماهه آن را به مرحله رونمایی برسانیم.
وی افزود: در این شهرک، بیش از ۳۰ مجموعه فعال در حوزه صنایع تبدیلی مستقر خواهند شد تا پسماند خشک شهر تهران در یک چرخه مشخص جمعآوری و پردازش شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت بازگرداندن منافع اقتصادی پسماند به شهروندان گفت: بخش قابل توجهی از اقتصاد پسماند خشک در شرایط فعلی خارج از چرخه رسمی مدیریت شهری شکل میگیرد و ساماندهی این حوزه میتواند زمینه صیانت از حقوق شهروندان و بهرهمندی مردم تهران از منافع اقتصادی آن را فراهم کند.
الفتپور ادامه داد: یکی از اهداف اصلی راهاندازی شهرک بازیافت، ساماندهی فعالیتهای پراکنده و غیررسمی در حوزه پسماند خشک و کاهش آسیبهای اجتماعی، انسانی و زیستمحیطی ناشی از این وضعیت است.