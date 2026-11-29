به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «محمدعلی الفت‌پور» با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی شهرک بازیافت تهران اظهار کرد: این پروژه پس از حدود دو دهه پیگیری، به مراحل پایانی نزدیک شده و در صورت رفع مسائل مربوط به تأمین برق با همکاری وزارت نیرو، آمادگی داریم طی بازه زمانی دوماهه آن را به مرحله رونمایی برسانیم.

وی افزود: در این شهرک، بیش از ۳۰ مجموعه فعال در حوزه صنایع تبدیلی مستقر خواهند شد تا پسماند خشک شهر تهران در یک چرخه مشخص جمع‌آوری و پردازش شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت بازگرداندن منافع اقتصادی پسماند به شهروندان گفت: بخش قابل توجهی از اقتصاد پسماند خشک در شرایط فعلی خارج از چرخه رسمی مدیریت شهری شکل می‌گیرد و ساماندهی این حوزه می‌تواند زمینه صیانت از حقوق شهروندان و بهره‌مندی مردم تهران از منافع اقتصادی آن را فراهم کند.

الفت‌پور ادامه داد: یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی شهرک بازیافت، ساماندهی فعالیت‌های پراکنده و غیررسمی در حوزه پسماند خشک و کاهش آسیب‌های اجتماعی، انسانی و زیست‌محیطی ناشی از این وضعیت است.