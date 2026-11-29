به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام فرمانداری شهرستان اندیمشک، از ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه ۸ آذر تا ساعت ۱۱ ظهر انفجار کنترل شده ناشی از امحای مهمات باقی مانده از جنگ، توسط نیرو‌های مسلح در برخی از نقاط اطراف شهرستان انجام می شود.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده در صورت شنیدن صدای انفجار‌ها به ویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

طی ماه‌های اخیر با اعلام مسئولان مربوطه در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح در اندیمشک، دزفول، شوشتر و اهواز انجام شده است.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار دارد.