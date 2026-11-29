به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری تازیانی در پیامی بمناسبت گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: هفتم آذر یادآور حماسه‌ای ماندگار در تاریخ دفاع مقدس و تجلی اراده پولادین مردانی است که با تکیه بر ایمان، دانش، تخصص و روحیه خودباوری، امنیت و آرامش میهن را در پهنه دریا‌ها پاس می‌دارند.

وی گفت: این نیرو همواره نقشی تعیین‌کننده در پاسداری از استقلال کشور، حفاظت از مرز‌های آبی و صیانت از منافع راهبردی ایران در آب‌های سرزمینی و بین‌المللی ایفا کرده است.

استاندار هرمزگان عملیات غرورآفرین مروارید را برگ زرینی از تاریخ پرافتخار دفاع مقدس و نمادی از توانمندی، شجاعت و عزم راسخ فرزندان ایران اسلامی دانست و گفت: این حماسه تاریخی، نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند نیروی دریایی در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و اقتدار کشور است.

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آشوری با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی هرمزگان و همجواری این استان با خلیج فارس و دریای عمان افزود: هرمزگان به واسطه برخورداری از سواحل گسترده و جایگاه ویژه در معادلات اقتصادی، تجاری و امنیتی کشور، از اهمیت راهبردی برخوردار است و در چنین موقعیتی، نقش نیروی دریایی در تأمین امنیت پایدار، پاسداری از مرز‌های آبی و صیانت از ظرفیت‌های راهبردی جنوب کشور، اهمیتی دو چندان دارد.

استاندار هرمزگان برای دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران توفیق روزافزون در سایه عنایات الهی و تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا، در مسیر پاسداری از استقلال، امنیت و سربلندی ایران عزیز را خواستار شد.