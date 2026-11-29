به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه آر تی؛ سفیر روسیه در گفتگویی تأکید کرد آمریکا همچنین از طریق این طرح به دنبال کنترل مسیر آسیای مرکزی به اروپا است.

وی افزود: هدف واشنگتن یافتن جای پایی نزدیک مرز‌های شمالی ایران با ارمنستان و کنترل بر مسیر آسیای مرکزی به اروپا است که «گذرگاه ترامپ» هم باید بخشی از آن باشد.

به گفته سفیر روسیه، مسئله ترانزیت میان بخش اصلی آذربایجان و نخجوان از طریق جنوب ارمنستان بر اساس برابری و منفعت متقابل نگرانی اصلی آمریکا نیست.

این دیپلمات معتقد است که هدف غرب دور کردن روسیه و ایران و ایجاد زیر ساخت تحت کنترل غرب نزدیک مرز‌های این دو است و در واکنش به آن، روسیه به همکاری خود با تهران از جمله در چارچوب پلتفرم منطقه‌ای ۳+۳ که آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و روسیه و ایران و ترکیه را شامل می‌شود، ادامه می‌دهد.