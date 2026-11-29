واژگونی پراید در جاده جهرم ـ شیراز یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف در جاده جهرم ـ شیراز با یک فوتی و یک مصدوم

تصادف در جاده جهرم ـ شیراز با یک فوتی و یک مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سخنگوی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده جهرم، شیراز محدوده سه‌راهی قالینی یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

رحمانیان افزود: این حادثه ساعت ۰۷:۱۹ صبح امروز، یکشنبه ۸ آذرماه، به مرکز پیام اورژانس گزارش شد.

او ادامه داد: پس از اعلام این تصادف به اورژانس ۱۱۵ بلافاصله نیرو‌های عملیاتی به محل اعزام شدند و مصدوم حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط تیم اورژانس تادوان به بیمارستان خفر منتقل شد.

سخنگوی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی جهرم بیان کرد:علت این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.