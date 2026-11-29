آخرین بررسی‌های سازمان هواشناسی نشان می‌دهد سامانه بارشی جدیدی از امروز یکشنبه - هشتم آذرماه - وارد کشور می‌شود که در پی آن، بخش‌های وسیعی از نوار غربی، شمالی، مرکزی و سپس شرق کشور شاهد رگبار، رعدوبرق، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی با ورود سامانه بارشی از امروز یکشنبه، بارش‌ها ابتدا در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، اردبیل، گیلان و زنجان آغاز می‌شود.

با نفوذ و تقویت بیشتر این سامانه در روز دوشنبه، علاوه بر مناطق مذکور، دامنه ناپایداری‌ها به استان‌های ایلام، لرستان، همدان، خوزستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی گسترش خواهد یافت.

پیامد این سامانه، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در مناطق سردسیر و ارتفاعات کوهستانی، بارش برف خواهد بود.

طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه فعالیت این توده بارشی در نیمه غربی کشور تقویت شده و گستره بارش‌ها علاوه بر نواحی مرکزی، به مناطق شمال‌شرق و شرق کشور نیز کشیده می‌شود.

روز پنجشنبه نیز در بیشتر مناطق کشور بارندگی پیش‌بینی شده که شدت بارش‌ها در شمال‌شرق کشور و دامنه‌های زاگرس جنوبی بیشتر خواهد بود.

همچنین از روز دوشنبه و به‌ویژه از سه‌شنبه تا پایان هفته، در مناطقی که تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند، افت محسوس دما رخ خواهد داد.

از سوی دیگر، با توجه به پایداری هوا طی روز یکشنبه، در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود و شرایط دریایی نیز طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در خلیج فارس و دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.