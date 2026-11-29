به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رضا رحمانی با بیان اینکه حمایت از تأمین تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی در دستورکار قرار دارد، گفت: تسهیل ورود تجهیزات از طریق منطقه آزاد ماکو و گمرک بازرگان پیگیری می‌شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای مراکز درمانی خیریه و تدوین طرح‌های حمایتی برای بیماران خاص، خاطرنشان کرد: باید ظرفیت خیریه‌های حوزه سلامت تجمیع و از امکانات دولتی و شبه‌دولتی برای تقویت فعالیت آنها استفاده شود.

استاندار آذربایجان غربی به مشارکت خیرین در تأمین تجهیزات پزشکی، آمبولانس و امکانات اورژانس نیز اشاره و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت مردمی و خیرین در توسعه خدمات درمانی استان با جدیت دنبال می‌شود.

رحمانی تجربه احداث و تکمیل بیمارستان امید ارومیه را الگویی ارزشمند برای اجرای طرح‌های بزرگ درمانی دانست و بر نقش اراده جمعی، برنامه‌ریزی و مشارکت مردم در توسعه زیرساخت‌های سلامت تأکید کرد.