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هفته یازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال بوندسلیگای آلمان با توقف بایرن مونیخ ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
اف ث کلن ۵ - ۰ الفرزبرگ
ماینتس ۲ - ۱ اونیون برلین
هامبورگ ۰ - ۰ بایرن مونیخ
پادربورن ۸ - ۱ شالکه
اشتوتگارت ۲ - ۲ آینتراخت فرانکفورت
* برنامه - یک شنبه ۸ آذر:
فرایبورگ - ار بی لایپزیش
هوفنهایم - آگزبورگ
بوروسیا دورتموند - بایرلورکوزن
- در جدول تیم بوروسیا دورتموندبا ۲۴ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بایرن مونیخ با ۲۳ و فرایبورگ با ۲۲ و ار بی لایپزیش با ۲۱ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار گرفتند.