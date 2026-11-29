به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

اف ث کلن ۵ - ۰ الفرزبرگ

ماینتس ۲ - ۱ اونیون برلین

هامبورگ ۰ - ۰ بایرن مونیخ

پادربورن ۸ - ۱ شالکه

اشتوتگارت ۲ - ۲ آینتراخت فرانکفورت

* برنامه - یک شنبه ۸ آذر:

فرایبورگ - ار بی لایپزیش

هوفنهایم - آگزبورگ

بوروسیا دورتموند - بایرلورکوزن

- در جدول تیم بوروسیا دورتموندبا ۲۴ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بایرن مونیخ با ۲۳ و فرایبورگ با ۲۲ و ار بی لایپزیش با ۲۱ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.